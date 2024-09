Frostpunk 2 im Test

Atmosphäre

Bereits mit dem sechs Jahre alten ersten Teil von Frostpunk 2 haben die 11 bit studios mit einem unverbrauchten und damals ziemlich neuartigen Setting in einer düsteren Eiszeit-Endzeit mit Steampunk-Elementen viel Interesse für ihr Städte-Survival-Spiel wecken können. Dabei konnten die Entwickler die Atmosphäre einer dem vermeintlichen Untergang geweihten Zivilisation, die jede Sekunde ihres Daseins mit dem Kampf gegen die unbarmherzige Kälte verbrachte, derart gut rüberbringen, dass es einem auch im Hochsommer kalt den Rücken runter lief. Mit Frostpunk 2 bleiben die Entwickler dieser brutalen und eisigen Welt treu und schaffen es den Charme von Frostpunk hervorragend einzufangen.

Grafisch ist im Vergleich zu Frostpunk der höhere Zoomfaktor von Frostpunk 2 etwas gewöhnungsbedürftig. Konnte man in Frostpunk noch jedem einzelnen Arbeiter zusehen, wie dieser sich seinen Weg durch die Schneemassen buddelte, so sieht man in Frostpunk 2 nur noch an ausgewählten Stellen – und auch nur bei einem vorherigen Klick auf ein Zoom Icon – echte Menschen die Stadt bevölkern. Dies hängt am Ende wohl damit zusammen, dass Ihr bei Frostpunk 2 schlicht in größeren Dimensionen denken müsst und es mit viel größeren Bevölkerungen und Städten zu tun habt. Dieser Umstand fällt einem aber wohl nur dann auf, wenn man den Vorgänger von Frostpunk 2 gespielt hat und habt ihr nach kurzer Zeit ohnehin so viel zu tun, dass Euch die Zeit fehlt irgendeinem Bewohner Eurer Stadt beim Arbeiten zuzusehen. Abgesehen vom Zoomfaktor sieht Frostpunk 2 optisch sehr schick aus und fügt sich alles gut in die Spielwelt ein. An manchen Stellen wären aus spielerischer Hinsicht etwas stärker voneinander unterscheidbare Gebäude bzw. Stadtbezirke jedoch wünschenswert gewesen und ist es ohne zusätzliches Karten-Overlay teilweise schwierig bestimmte Gebäude oder Bezirk zu erkennen. Die Atmosphäre beeinträchtigt das jedoch nicht negativ.

Als der für die Verwaltung und Weiterentwicklung der Stadt verantwortliche Magistrat werden Euch in Frostpunk 2 unaufhaltsam harte Entscheidungen abverlangt, die zwar für ein Überleben der Stadt in der tödlichen Eiswelt getroffen werden müssen, aber fast immer ungewollte Konsequenzen mit sich bringen und Euch im Hinterkopf grübeln lassen, ob ihr Euch nicht doch anders hättet entscheiden sollen. Dabei wird auch der eigene moralische Kompass immer wieder auf die Probe gestellt und erfordert es an einigen Stellen immer wieder Überwindung bei unliebsamen Entscheidungen das Gemeinwohl und den puren Überlebensinstinkt in den Vordergrund zu rücken. Ob Ihr zum Beispiel bereit seid hunderte Bergarbeiter in einer Kohlemine durch verschließen der Minenschächte in den sicheren Tod zu schicken, um einen Brand in einem Kohlevorkommen einzudämmen und so wichtige Ressourcen zu erhalten, oder Ihr versuchen möchtet die Bergarbeiter zu retten, ist dabei nur eine von vielen Entscheidungen. Dass das Leben eines Anführers auch Schattenseiten hat wird Euch mit Frostpunk 2 sehr deutlich bewusst gemacht.

Damit die Atmosphäre von Frostpunk 2 Ihre volle Wirkung entfalten kann müsst Ihr Euch jedoch darauf einstellen viel zu lesen. Ein wesentlicher Teil der frostigen Spielerfahrung und des Endzeit-Gefühls wird durch nicht vertonte Popups/Ereignisse im Spiel transportiert, die immer wieder das Lesen kurzer Texte erfordern. Die Übersetzungen ins Deutsche sind dabei auch sehr gut gelungen. Wer nicht gerne liest kann mit Frostpunk 2 zwar trotzdem viel Spaß haben, verpasst jedoch einen außergewöhnlichen Aspekt des Spiels.