Astro Bot im Test

Es gibt einiges zu tun!

Wir starten also unser neues kleines Raumschiff, welches aussieht wie ein DualSense-Controller, und steuern die erste Galaxie und den ersten Planeten an. Insgesamt gibt es 6 Galaxien und über 80 Planeten, also Level. Eine ganz schöne Menge, bedenkt man, dass auch noch kleine versteckte Level auftauchen. Langweilig wird es bei der Auswahl auf jeden Fall nicht.

Ohne großes Tutorial stehen auch schon die ersten Gegner vor uns und betteln regelrecht, vermöbelt zu werden. Die Steuerung ist dabei genretypisch und schnell erlernt. Normaler Schlag, aufgeladener Schlag, Sprung und Doppelsprung, die Basics eben.

Das funktioniert auch alles tadellos! Doch was, wenn dieses minimalistische Set an Angriffen langweilig wird? Tja, da kann ich euch beruhigen, denn in jedem Level gibt es einen anderen kleinen Twist. Wir sammeln eine spezielle Fähigkeit ein, die wir auch wirklich brauchen, da wir nur so durch die Level kommen.

Ein Beispiel gefällig?

In einem Level bekomme ich zwei Pflanzenarme, mit denen meine Angriffe nicht nur einen größeren Radius bekommen, sondern auch die Möglichkeit bieten, mich an Bereiche des Levels zu kleben, um mich hochzuschwingen oder Steine aus der Wand zu ziehen. So verhält es sich bei all den Gadgets und Fähigkeiten. Ihr braucht sie, um voranzukommen, könnt sie aber nicht ins nächste Level mitnehmen.