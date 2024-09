Visions of Mana im Test

Story

Wir starten unser Spiel als Val in Tiana, dem Dorf des Feuers. Val ist ein sogenannter Seelenwächter, dessen Aufgabe es ist, die geweihte Person seines Dorfes zum Manabaum zu bringen. Jedes Dorf hat sein Element und eine dazugehörige Geweihte oder einen Geweihten. In Tiana ist Hina, Vals Kindheitsfreundin, zur Geweihten des Feuers ernannt worden und so können die beiden Freunde gemeinsam zum Mana-Baum aufbrechen. Die Auserwählten sollen dort dann ihre Seele dem Manabaum opfern und… Moment, was? Wir sollen unsere Freundin begleiten, nur um sie am Ende der Reise sterben zu sehen? Nope! „Ohne mich, ich bin raus…“ – Türe knallt zu.

Zugegeben, sowas gleich zu Beginn zu erfahren, ist hart und muss erst mal verdaut werden, und man hofft schon ein wenig, dass einem die Charaktere nicht zu sehr ans Herz wachsen. Ziehen wir also los und sehen wir, was Visions of Mana uns abseits einer ernsten Story sonst noch so bietet.