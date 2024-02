Granblue Fantasy: Relink im Test

Die Bürde eines Himmelsfahrers

Wie ihr vielleicht merkt, ist man als Himmelsfahrer vielen Gefahren ausgesetzt und hat es nicht sonderlich leicht, was bedeutet, dass man besser im Kampf geübt sein sollte. Unsere Crew besteht aus verschiedenen Kämpfern, von edlen Rittern, welche mit dem Degen fechten oder alten Soldaten, welche eher zu ihrem Gewehr greifen, ist hier alles vertreten. Auch Magie findet ihren Weg in das Spiel.

Gekämpft wird in Echtzeit, wobei jeder Charakter verschiedene Angriffe und bis zu vier Fähigkeiten verwenden kann. Richtig gelesen -jeder Charakter- man ist nämlich nicht auf den ausgewählten Kapitän beschränkt. Die verschiedenen Aktivitäten werden von einer Gruppe von vier Mitgliedern (welche wir frei zusammensetzen können) absolviert, von denen wir eine Figur dann direkt steuern. Jeder Kämpfer hat weiters seine eigene Mechanik, so lädt unser Kapitän durch Spezialangriffe seine Kunststufe auf, wodurch unsere Fähigkeiten mehr Schaden verursachen. Dazu werden die Figuren einem Element zugewiesen (Licht, Wind, Feuer, Schatten, Wasser), was sie gegen bestimmte Gegner effektiver macht. Das sorgt für Abwechslung und motiviert langfristig.

Ergänzt wird das Kampfsystem mit weiteren Aspekten. So kann man Gegner brechen, in dem man ihnen innerhalb eines gewissen Intervalls genug Schaden verursacht und dann einen sogenannten Linkangriff durchführt, wodurch sie kurz kampfunfähig werden. Auch laden unsere Figuren im Laufe des Kampfes einen besonders mächtigen Angriff auf, der mächtig Schaden austeilen kann. Doch jetzt kommt der Knackpunkt, wenn wir unsere ultimative Attacke gemeinsam mit unseren Mitstreitern einsetzen, erhöht sich ihre Wirksamkeit nochmals, weswegen man immer abwägen muss, ob man mit dem Angriff auf seine Mitstreiter wartet, oder dieser doch schon notwendig ist. Gerade online kann das zu einer gewissen taktischen Tiefe führen.

Alles in allem spielen sich die Kämpfe zackig und sind qualitativ ausgezeichnet gemacht. Die verschiedenen Mechaniken greifen gut ineinander, und sorgen so für dauerhafte Action. Noch dazu kann man durch einen großen Fähigkeitenbaum jede Figur aufwerten und so auch neue Fähigkeiten freispielen. Auch lassen sich Waffen, mit den in der Quest erlangten Belohnungen, verbessern.