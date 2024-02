The Tribe Must Survive bekommt eine kostenlose Demo

Nachdem kürzlich bekannt gegeben wurde, dass The Tribe Must Survive am 22. Februar 2024 in den Early Access starten wird, geben Entwickler Walking Tree Games GmbH und Publisher Starbreeze Entertainment heute bekannt, dass das Spiel nur wenige Wochen vor seinem Early Access-Debüt eine kostenlose Demo auf dem Steam Next Fest 2024 haben wird.

In The Tribe Must Survive werden Spieler in eine mystische Steinzeitwelt entführt, in der das Überleben nicht nur ein Test der Fähigkeiten ist, sondern auch eine Reise ins Unbekannte. Der Titel wurde sorgfältig entwickelt, um den Spielern ein Erlebnis zu bieten, das Strategie, Überleben und die unheimliche Anziehungskraft des Lovecraft’schen Horrors nahtlos miteinander verbindet.

Entwickler Walking Tree Games GmbH und Publisher Starbreeze Entertainment haben heute bestätigt, dass Spieler ihren neuen Titel während des Steam Next Fest, das vom 5. bis 12. Februar stattfindet, testen können. Das Spiel ist in Akte unterteilt, wobei jeder Akt in einer Katastrophe endet, die den Spieler herausfordert, für seinen Stamm wachsam zu bleiben. Die Demo wird 3 Akte enthalten, die eine Menge Inhalt bieten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wohin sich das Spiel entwickelt. Da es sich um einen Roguelike handelt, wird ständig an der Spielbalance und an Inhaltsupdates gearbeitet und dafür gesorgt, dass jeder Durchlauf eine neue Erfahrung ist. Da jeder Run eine Herausforderung darstellt und anders ist, ist es normal, nicht zu überleben. Jeder neue Versuch ist eine Chance, die eigenen Strategien zu verfeinern, bis der Stamm den ganzen Weg übersteht.

Der Stamm muss überleben

Es gibt nicht nur einen einzigen Weg zu überleben, und jeder Stamm hat unterschiedliche Vorteile und Probleme, die die Spieler je nach Verhalten der Stammesmitglieder lösen muss. Das Spiel soll eine Herausforderung sein, obwohl jeder Misserfolg nur dazu dient, einem den nächsten Erfolg näher zu bringen.

