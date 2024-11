Dragon Age: The Veilguard im Test

Action RPG

Dragon Age: The Veilguard ist ein Action-Rollenspiel. Im Gegensatz zu den alten Dragon Age Titeln gibt es keine pausierbare Kämpfe, sondern es läuft alles in Echtzeit ab. Ihr steuert einen Charakter mit dem Spitznamen Rook, während eure Begleiter vom Computer übernommen werden. Mehrspieler ist nicht möglich. Ihr läuft wie in einem MMORPG durch die grafisch wunderbar gestaltete Welt. Und mit „wunderbar gestaltet“ meine ich absolut beeindruckend – Wasser, Regen, Spiegelungen, Schatten, Animationen… absolut fantastisch. Ihr rennt voran, immer dem aktuellen Questmarker nach (Verlaufen ist somit fast unmöglich), und eure Party läuft euch hinterher, egal wo ihr gerade hinrennt. Eure Partymitglieder haben auch einiges zu erzählen (mit super Sprachausgabe), wer braucht da noch menschliche Mitspieler? Es liegen immer wieder Kisten herum, die ihr plündert, oder andere Wertgegenstände wie Gold, was ihr an euch nehmt. Auch die Kämpfe erinnern an ein MMORPG, ihr hämmert auf die Angriffsknöpfe, während ihr den Angriffen der Gegner ausweicht. Leichter Angriff, schwerer Angriff, Fernwaffe, Zauberspruch, springen, ausweichen – das kann recht hektisch werden. Euren Partymitgliedern könnt ihr Befehle erteilen, hier wird der Kampf sogar angehalten.

Die Story beginnt damit, dass wir Solas, einen extrem mächtigen Magier, davon abhalten wollen, ein Ritual durchzuführen, durch das der Schleier zerrissen wird und unzählige Dämonen in unsere Welt kommen können. Wir haben mit unserer Aktion Erfolg… mehr oder weniger. Das Ritual wird abgebrochen, aber ein Mitglied unserer Party ist schwer verletzt, und wir befinden uns in einer schwebenden Festung in einer Zwischenwelt – mit einem Portal zurück in die „richtige“ Welt. Diese Festung (The Lighthouse) wird unsere Basis. Noch schlimmer ist es aber, dass bei dem abgebrochenen Ritual scheinbar zwei uralte, extrem bösartige Götter freigekommen sind, die natürlich nichts anderes im Sinn haben, als die Welt zu zerstören. Unsere Aufgabe ist es nun also, dieses Problem wieder zu beseitigen und die beiden Götter zu besiegen. Nichts leichter als das.