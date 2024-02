Helldivers 2 im Test

Der intergalaktische Krieg

Wie bereits erwähnt befinden wir uns in Helldivers 2 in einem großen Konflikt, welchen wir natürlich für uns gewinnen möchten. Im Vergleich zum Vorgänger ist die Kamera die größte Änderung, die auch direkt auffällt. Damals hat man sich noch von der Vogelperspektive den Weg frei geschossen, jetzt bewegt man sich in eine Third-Person-Ansicht. Das Gameplay von Helldivers 2 ist hierbei immer noch schnell, herausfordernd und äußerst intensiv. Wir sollten versuchen taktisch vorzugehen, um feindliche Truppen ganz zu umgehen oder auszuschalten, während wir gleichzeitig die zielgerichtet Missionen auf den verschiedenen Planeten abschließen. Die Steuerung ist präzise und reaktionsschnell, was besonders in den dynamischen Feuergefechten von Vorteil ist. Neue Funktionen wie die Taktikausrüstungen, z.B. in Form von einem Luftangriff, und das Anpassen von Charakteren geben dem Spiel mehr Tiefe und ermöglichen uns, unseren eigenen Spielstil zu entwickeln.

Die Missionen und die Planeten sind äußerst abwechslungsreich, und unterscheiden sich jeweils in Größe, Design und auch Schwierigkeit. Auch bei den Gegner gibt es genug Abwechslung. Auf der einen Seite gibt es hier die Bugs, insektenähnliche Aliens. Diese schauen nicht nur ekelhaft aus (Gott, ich hasse Insekten), sondern sind dazu noch ziemlich flink und immer in einer großen Gruppe, wäre ja auch zu schön, wenn es nicht so wäre. Dafür sind ihre Optionen auf der Ferne beschränkt, weswegen wir hier auf Abstand spielen sollten. Als Gegenpart gibt es hier noch die Roboter, welche glatt aus Terminator stammen könnten. Diese sind nicht nur taktisch klüger als die Bugs, sondern schießen auch mit verschiedenen Waffen zurück. Dazu kommt, dass sie verschiedenen Fahrzeuge und Geschütze bedienen können. So stand mir einmal ein feindlicher Panzer gegenüber. Im Budget der Helldiver waren solche Mittel allerdings wohl nicht mehr drinnen, uns bleiben solch mächtige Fahrzeuge untersagt. Wir bleiben bei den Feuerwaffen, von denen es allerdings eine Vielzahl gibt.

Alles in allem ist das Gameplay wirklich sehr amüsant, und fesselte mich auch nach unzähligen Stunden immer noch.