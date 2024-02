Skull & Bones im Test

FAZIT Sven

Nach einer 10-jährigen Entwicklungszeit muss Skull and Bones doch ein hervorragendes Spiel sein, oder? Basierend auf Assassin’s Creed Black Flag aus dem Jahr 2013, dem wohl besten Piratenspiel seit Sid Meier’s Pirates!, kann man ja nicht viel falsch machen. Nun ja, die Grafik schaut schon einmal gut aus, detailliert und toll animiert. Das Segeln eines Schiffes ist in wenigen Sekunden erlernt, rechts/links, Segel setzen und Segel trimmen (Vollgas geben). Kämpfen geht ebenso rasch von der Hand – LT zum zielen, RT zum Feuern. Die Seegefechte haben nichts zu tun mit majestätischen, behäbigen Linienschiffen, die sich Breitseiten mit Vorderlader-Kanonen geben, sondern erinnern mich eher an Typen auf Speed die mit Jetskis wie irre um mein Schiff kreisen und dabei regelmäßig mit anderen Schiffen oder Felsen zusammenstoßen und mich währenddessen mit 40mm Bofors Fliegerabwehrkanonen beharken. Das ganze ist ungefähr so realistisch wie der Spielhallenautomat 1942 (Capcom, 1984) eine Flugsimulation war. Skull and Bones ist ein Actionspiel. Wir segeln mit unserem Schiff über das Meer, ballern auf gegnerische Schiffe, jagen Haie, sammeln Treibgut auf um unser Inventar zu füllen und gehen immer wieder an Land, um mit diversen Leuten zu reden, die uns auf spannende Hol-Quests schicken. Der Anführer der Piraten in Sainte-Anne, John Scurlock, ist ein irrer Psychopath, der uns auf Mission um Mission schickt, in der wir dieses oder jenes plündern und ihm bringen müssen. Das wäre ja nicht so schlimm, wenn es noch eine andere, richtige Handlung geben würde… die habe ich aber nicht gefunden. Eigentlich weiß ich ja nicht einmal, wen ich in dem Spiel verkörpere. Es gibt nämlich keine wirkliche Hintergrundstory, wir sind einfach ein nach einer Schlacht gestrandeter Pirat, der von zwei anderen Piraten auserkoren wird, ihr kleines Boot zu lenken, das wir im Laufe des Spieles gegen ein größeres Boot austauschen, das wir kontinuierlich upgraden können.

Ich habe mir von Skull and Bones das Piratenabenteuer meiner Träume (oder zumindest einen würdigen Nachfolger von Assassin’s Creed Black Flag) erhofft, bekommen habe ich aber ein simples Actionspiel mit dürftiger Story und einem repetitivem Gameplay. Schade drum.