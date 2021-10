Backbone erscheint für Konsolen

Raw Fury, der tierisch gute Indie-Publisher aus Schweden und Entwickler EggNut kündigen Backbone für Konsolen an. Das düstere Film-Noir-Adventure mit tierischen Akteuren erscheint am 28. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation4, and PlayStation5.

In Backbone schlüpfen die Spieler in die Rolle des melancholischen Waschbär-Privatdetektivs Howard Lotor. Sein neuster Fall führt ihn nicht nur in die dunkelsten Ecken eines dystopischen und von diversen Tieren bewohnten Vancouvers, sondern verwickelt ihn auch in eine abgrundtiefe und sehr persönliche Geschichte.

Ab 28. Oktober erscheint ein kostenloses Update und übersetzt das Spiel in acht zusätzliche Sprachen. Damit können tierliebe Ermittler die spannende Welt des Film-Noir-Adventures Backbone in Deutsch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, und brasilianisches Portugiesisch erleben.

Backbone ist bereits für den PC erhältlich und ist ab 28. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation4 sowie PlayStation5 und auf allen Plattformen in acht zusätzlichen Sprachen erhältlich. Die Steam-Version des Film-Noir-Adventures ist zudem vom 28. Oktober bis einschließlich 1. November um 25% reduziert erhältlich.