Bat Boy im Test

Retro Gameplay mit modernen Features

Ihr springt, verprügelt Gegner im Nahkampf mit eurem Baseballschläger, und schießt damit auch Projektile zurück zum Absender. Das Springen auf den Kopf des Gegners funktioniert auch ziemlich gut, vor allem beim Kampf gegen Endgegner. Das Spiel ist in Level unterteilt, die Level wiederum in einzelne Bildschirme. Beim erneuten Betreten eines Bildschirms werden alle Feinde wiederbelebt. Das ist ein ziemliches Retro-Design, aber wenn ihr ein Level beendet, wird das Spiel gespeichert, so dass ihr nicht wie in so vielen Jump’n’Run-Spielen aus den 80ern immer wieder bei Level 1 anfangen müsst. Zusätzlich speichern Checkpoints innerhalb der Levels den Fortschritt, zumindest während einer Spielsitzung. Ihr beginnt das Spiel mit drei Hitpoints, so dass man nicht gleich nach dem ersten Treffer stirbt. Von einem Berg über einen Wald hinunter in eine Höhle, unter Wasser oder durch eine Lavalandschaft (die aussieht wie aus dem Klassiker BC Kid) ist die Hintergrundgrafik recht abwechslungsreich. Auch die Spielmechanik ändert sich regelmäßig, automatisch scrollende Levels, gefährliche Aufwinde, Teleporter, bewegliche Plattformen, schwingende Stachelkugeln und teleportierende Gegner erschweren euren Fortschritt. Der Einsatz eurer Spezialfähigkeiten ist notwendig, um verschiedene Herausforderungen zu meistern und die Endgegner zu erreichen. Es ist zwar leicht, Schaden zu erleiden, aber die Bestrafung, wenn man stirbt, ist nicht so hart, da man einfach zum letzten Speicherpunkt zurückversetzt wird. Solange ihr bereit seid, es einfach erneut zu versuchen, könnt ihr es so lange versuchen wie ihr wollt. Irgendwann schafft man es dann schon zum nächsten Speicherpunkt.

Ein Gamepad wird unterstützt, sogar mein geliebter Stadia-Controller (über Bluetooth verbunden) funktionierte perfekt, was nicht bei allen Indie-Spielen selbstverständlich ist. Die Steuerung ist recht reaktionsschnell, die Bewegungen sind flüssig, das Spiel ist ziemlich ausgefeilt. Die Chiptunes-Musik klingt wie vom Sega Megadrive und es gibt einen Speedrun-Modus, wenn man sich nicht für die Story interessiert.