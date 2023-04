Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon im Kurztest

Storytechnisches Fastfood

Die Handlung von Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon könnte klassischer nicht sein. Prophezeiungen in Traumversion, verstoßene Familienmitglieder oder auch ein verbotener Wald sind zwar nichts Neues aber haben sich über die Jahrhunderte bewährt. Wir wollen unsere Mutter retten und müssen dazu in den verbotenen Wald. Ähm ja…OK die Prämisse ist wirklich nicht neu und berauschend. Erzählt wird die Geschichte passend dazu im Buchformat. Immer wieder blättern wir in unserer eigenen Geschichte und bekommen hier unsere Geschichte in Bild, Text und Ton erzählt. Die Grafik und das ganze Design des Spiels sind dabei das Highlight! Handgezeichnet und bunt zeigt sich Bayonetta Origins hier komplett anders als die restlichen Teile der Reihe.

So weich und fluffig wie die Optik ist auch der Rest des Spiels. Keine übertriebene Gewalt und keine coole Zeitlupe. Braucht es aber auch gar nicht. Immerhin sind wir ja noch ein Kind und beherrschen unsere Kräfte noch gar nicht so richtig. Eigentlich können wir nicht mal angreifen. Gegner betäuben und festhalten, das geht. Keine Sorge, wir sind nicht allein. Uns begleitet ein kleines Plüschtier, welches von einem Dämon besessen ist. Cheshire ist der Name unseres neuen „Freundes“. Der übernimmt dann auch den angreifenden Part unseres abenteuerlustigen Duos.