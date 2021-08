Brutale Kämpfe im neuen Gameplay Trailer zu Tails of Iron

Das bald erscheinende RPG-Adventure Tails of Iron enthüllt mit einem neuen Gameplay Trailer die brutalen, Soulslike-inspirierten Kämpfe, die auf die Erlöser des Rattenreiches warten. Die neuesten Impressionen aus dem Trailer stellen die Fülle an tödlichen Fähigkeiten vor, die dem Spieler an die Hand gegeben werden: von der Ausweichrolle über Konter, bis hin zu den äußerst expliziten und befriedigenden Exekutionen.

Spieler können dem Konflikt zwischen Ratten und Fröschen in Tails of Iron ab dem 17. September 2021 auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und dem PC beitreten.

Tails of Iron, entwickelt von Indie-Studio Odd Bug Studio und von United Label veröffentlicht, nimmt den Spieler mit auf eine Reise durch eine gefährlich-charmante und immersive, von Hand gezeichnete Welt. Als der tödliche Frosch-Clan das Land überfallt, muss Redgi, der Erbe des Rattenthrons, eine Bande an furchtlosen Kameraden zusammentrommeln, um zurückzuschlagen und sein einstürzendes Königreich zu retten. Dieser mitreißende Konflikt wird dabei von der legendären Stimme von Doug Cockle (Geralt von Riva aus der The Witcher-Reihe) erzählt.

Der Trailer enthüllt außerdem die wilden Boss-Kämpfe, bei dem sich die Spieler den übergroßen Generälen des Frosch-Clans entgegenstellen. Sei es der lanzenschwingende Lans Alot oder der sich am Rattenfleisch ergötzende Bloki Magu, jede dieser kaltblütigen Amphibien stellt den Spieler vor eine neue, einzigartige Herausforderung. Damit die Spieler triumphierend aus den Kämpfen hervorgehen, müssen sie die individuellen Bewegungsmuster beobachten und auf diese reagieren.

Tails of Iron erscheint am 17. September 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.