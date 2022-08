Bungie stellt die Erweiterung Lightfall für Destiny 2 vor

Bungie hat während eines speziellen Showcase-Events die ersten Details zu Destiny 2: Lightfall bekannt gegeben, der neuesten Erweiterung für Destiny 2, die am 28. Februar 2023 erscheint.

Lightfall ist das vorletzte Kapitel der Saga um Licht und Dunkelheit von Destiny 2 und setzt die epische Geschichte fort, deren Entwicklung sich beinahe über zehn Jahre erstreckt. Bungie enthüllte auch eine neue Partnerschaft mit Epic Games. Destiny 2 ist jetzt im Epic Games Store verfügbar und Inhalte aus Destiny erscheinen in zwei Epic-Spielen: Fortnite und Fall Guys. Fortnite-inspirierte Ornamentsets werden auch in Destiny 2 eingeführt – zum ersten Mal erscheinen Original-Fortnite-Charaktere in einer anderen Videospielserie.

In Lightfall treffen die Spieler:innen auf Calus, den bösartigen ehemaligen Imperator der Kabale, der mit der Pyramidenflotte als ein Schüler des Zeugen – der kosmischen Nemesis, die zum ersten Mal in Destiny 2: Die Hexenkönigin vorgestellt wurde – in unser Sonnensystem zurückkehrt. Mithilfe von „Strang“, einem brandneuem Fokus, erkunden die Hüter einen neuen Zielort – Neptuns schimmernde Metropole Neomuna –, die von Calus’ mysteriöser und gewaltiger Schattenlegion angegriffen wird.

Vorbestellungen für Destiny 2: Lightfall sind ab sofort möglich und jeder, der die Lightfall + Jahrespass-Edition erwirbt, erhält sofort das Exotische Automatikgewehr „Quecksilbersturm“ und mehr.

Während des Showcase-Events wurde die Partnerschaft zwischen Bungie und Epic Games bekanntgegeben. Ab heute ist Destiny im Epic Games Store erhältlich. Spieler:innen, die Destiny 2 bis zum 30. August um 19:00 Uhr MESZ im Epic Games Store kaufen, erhalten außerdem das Destiny 2: „30 Jahre Bungie“-Paket kostenlos.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Inhalte von Destiny in zwei Epic-Spielen erscheinen: Fortnite und Fall Guys.

Fortnite-Spieler:innen können ihre Charaktere mit neuen Outfits der ikonischen Destiny-Charaktere – Commander Zavala, Ikora Rey und der Fremden Exo – sowie mit neuer Kosmetik im Destiny-Stil, wie Rücken-Accessoires, Spitzhacken und Sparrow-Gleiter, anpassen. Die Destiny-Kosmetik wird morgen um 2:00 Uhr MESZ im Fortnite-Item-Shop erhältlich sein.

Spieler:innen können auch eine neue Fortnite-Insel ausprobieren, die von der klassischen Schmelztiegel-Karte Javelin-4 aus Destiny 2 inspiriert ist und vom Creator-Team PWR mit den Kreativmoduswerkzeugen von Fortnite entwickelt wurde. Die Insel ist mehr als nur ein Remake, sie bietet auch ein Gameplay im Stil des „Kontrolle-Modus“, mit einzigartigen Waffen und ultimativen Fähigkeiten. Die Fortnite-Insel ist jetzt live.

Darüber hinaus können Fall Guys-Spieler:innen ab dem 17. September die Stolperhallen mit Kosmetik im Destiny-Stil betreten, darunter Titan-, Jäger- und Warlock-Kostüme, ein neues „Scharfe Nudelsuppe“-Fest und weitere Accessoires.

Ab heute sind in Destiny 2 drei neue Ornamentsets zum Thema Fortnite erhältlich, die für jede Destiny-Klasse ein klassisches Outfit-Design aus Battle Royale bieten:

Das Titan-Ornament „Ritterliches Schwarz“ im Stil des Schwarzen Ritters

Das Warlock-Ornament „Painted Kitsune“ im Stil von Drift

Das Jäger-Ornament „Ewige Rache“ im Stil von Oblivion

Beim Showcase-Event wurde auch die neue Saison von Destiny 2 vorgestellt – Saison der Plünderer. Die Hüter können sich ab heute in die Saison der Plünderer stürzen, um Eramis, Kell der Dunkelheit, zu jagen, die aus ihrem Gefängnis entkommen ist und die Galaxie nach mächtigen Relikten durchforstet. Um Eramis zu bekämpfen, werden die Hüter eine Crew voller waghalsiger Abenteurer zusammentrommeln, sich durch brandneue Aktivitäten kämpfen und dabei vergrabene Schätze entdecken.

Außerdem können in der nächsten Woche die Erweiterungen Festung der Schatten, Jenseits des Lichts und Die Hexenkönigin auf jeder Plattform kostenlos heruntergeladen und gespielt werden.

Destiny 2: Lightfall

Der ehemalige Imperator der Kabale, Calus, kehrt als Schüler des Zeugen zurück. Calus’ Schattenlegion hat Neptuns Hauptstadt überrannt. Die Hüter müssen sich ihr in der Stadt stellen und auf ihrer Reise die verborgenen Fäden entdecken, die uns verbinden, und die Fähigkeit erlangen, sie zu weben.

Die Macht von Strang: Lightfall führt mit Strang ein brandneues Fokuselement ein. Findet die unsichtbaren Fäden, die die Realität formen, ergreift sie und übernehmt die Kontrolle. Nutzt die Macht von Strang auf eine Art und Weise, die es in Destiny 2 noch nie gegeben hat: webt mächtige Angriffe und setzt unglaubliche neue Bewegungsoptionen ein.

Eine Neon-Metropole: Neptuns unberührte Hauptstadt Neomuna wird zu eurem Spielplatz. Erkundet die hoch aufragenden Wolkenkratzer und neongetränkten Straßen der Stadt, wo Gefahr, Schönheit und Geheimnisse hinter jeder Ecke lauern.

Eine neue ultimative Kampagne für Destiny: Entdeckt neue Fähigkeiten und neue Feinde in der epischen Kampagne „Lightfall“. Erkundet Neomuna, bekämpft die Schattenlegion und stellt euch den brandneuen Quälern – mächtigen Gegnern, die den Hütern alles abverlangen werden. Für Hüter, die eine noch härtere Prüfung suchen, gibt es den Legendären Modus mit noch mehr Herausforderungen und noch besseren Prämien.

Destiny 2: Lightfall Standard Edition

Die Destiny 2: Lightfall Standard Edition kann ab sofort vorbestellt werden und enthält:

Lightfall-Erweiterung

Neue Kampagne + Legendärer Modus

Neue Macht: Strang

Neuer Zielort: Neptun

Neuer Raid

Neue Exotische Ausrüstung Und mehr!

Zugriff auf Saison 20

Sofort-Freischaltungen bei Vorbestellung Exotischer Geist Legendäres Abzeichen



Destiny 2: Lightfall + Jahrespass

Destiny 2: Lightfall + Jahrespass kann ab sofort vorbestellt werden und enthält:

Lightfall-Erweiterung Neue Kampagne + Legendärer Modus Neue Macht: Strang Neuer Zielort: Neptun Neuer Raid Neue Exotische Ausrüstung Und mehr!

Zugriff auf Saisons 20, 21, 22 und 23

Exotisches Automatikgewehr „Quecksilbersturm“, Katalysator und Ornament

Lightfall – Exotischer Sparrow

Lightfall – Dungeon-Key

Rahools Geheimversteck x4 (eins pro Saison, Saisons 20–23) 2 Aszendenzlegierungen 3 Aszendenten-Bruchstücke 1 Exotische Chiffre 5 Upgrade-Module 1 Exotischer Kosmetik-Gegenstand

Sofort-Freischaltungen bei Vorbestellung Exotisches Automatikgewehr „Quecksilbersturm“ Exotische Geste Exotischer Geist Legendäres Abzeichen



Destiny 2: Lightfall Collector’s Edition

Die Ankunft des Zeugen steht unmittelbar bevor. Um euch auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten, teilt die Vorhut Kaiserin Caiatls Erkenntnisse über Calus’ Denkweise mit euch. Studiert Ikoras Notizen über Osiris’ hoffnungsvolle Vision von Neptun und entdeckt die Verbindung mit Pouka, dem geheimnisvollen Geist der Exo-Fremden.

Die Destiny 2: Lightfall Collector’s Edition kann im Bungie Store vorbestellt werden (Einwohner der EU und Großbritanniens können sie unter eu.bungiestore.com erwerben) und enthält:

Destiny 2: Lightfall + Jahrespass

Destiny 2: Digitaler Lightfall-Soundtrack

Pouka (ca. 20,9 cm) – Figur mit LED-Lichtern und Ständer

Vorhut-Lore-Bücher

Brief von Zavala

Mini-Lithografie

Vinyl-Aufkleber

Exklusives „Collector’s Edition“-Abzeichen

Rabattcode von 10 %, der bei einem zukünftigen Kauf im Bungie Store während der Saison der Plünderer eingelöst werden kann. Es gelten einige Ausnahmen.

Saison der Plünderer

In der Saison der Plünderer, die heute in Destiny 2 erscheint, werden die Hüter das Sternenmeer erobern. Eramis, Kell der Dunkelheit, ist aus ihrem eisigen Gefängnis entkommen und versammelt eine Crew von Gesetzlosen, um mächtige Relikte zu finden. Um ihre Pläne zu durchkreuzen, rekrutieren die Hüter in brandneuen Aktivitäten ihre eigenen Crews von Geächteten und Halunken, rüsten sich mit dem überarbeiteten Fokus Arkus 3.0 aus und spüren Schätze im ganzen System auf.

Neue Aktivitäten: Begebt euch auf spannende Quests in brandneuen Aktivitäten voller Abenteuer und Action ohne Ende:

Ketsch-Crash: Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Offensive mit Spielersuche in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen.

Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Offensive mit Spielersuche in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen. Expedition: Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr in dieser 3-Spieler-Aktivität feindliche Piratencrews abwehrt.

Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr in dieser 3-Spieler-Aktivität feindliche Piratencrews abwehrt. Piratenverste: Kämpft euch durch wöchentliche Missionen und erbeutet mächtige Relikte, die in den Verstecken der Piratenfürsten verborgen liegen.

Arkus 3.0: Nutzt die unglaubliche Macht des überarbeiteten Arkus 3.0-Fokus. Hüter können mit Aspekten und Fragmenten ihren Arkus-Spielstil anpassen und mit mächtigen neuen Fähigkeiten für jede Klasse einen Sturm entfesseln.

Geschenk der Donnergötter: Neue Hüter können mit dem Geschenk der Donnergötter, einer kostenlosen, zeitlich begrenzten Truhe voller Ausrüstungsgegenstände, schnell aufholen und sich in die Abenteuer der Saison der Plünderer stürzen. Die für alle Spieler verfügbare Truhe enthält zwei Exotische und zehn Legendäre Gegenstände und kann in der H.E.L.M. im Spiel abgeholt werden.

Überarbeiteter Raid „Königsfall“

Während des Showcase-Events wurde auch der überarbeitete Raid „Königsfall“ enthüllt, der diese Woche in Destiny 2 erscheint. Der Raid, der ursprünglich aus der Destiny-Erweiterung König der Besessenen stammt, findet auf dem Grabschiff statt, wo die Spieler gegen Oryx selbst antreten. Der Königsfall-Raid startet am Freitag, den 26. August, und ist für alle Spieler von Destiny 2 kostenlos erhältlich.

Zur Feier des Tages wird Bungie das World’s First-Rennen für den Königsfall-Raid veranstalten, bei dem sechsköpfige Teams aus der ganzen Welt gegeneinander antreten, um als erster Einsatztrupp den Raid abzuschließen. Das Rennen um World’s First beginnt am Freitag, den 26. August, um 19:00 MESZ.