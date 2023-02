Vollgas ohne Bremsen – das ist das Motto der zweiten Saison 2023 von Call of Duty®: Mobile – Saison 2: Heavy Metal.

Ab dem 23. Februar, 1 Uhr MEZ, werden nur die besten Straßenkämpfer:innen in der Lage sein, diese post-apokalyptische Hölle zu zähmen. Sie besteht aus der neuen MS-Karte Diesel, den zwei neuen MS-Modi Goliath-Kampf! und Chaoskontrolle, dem Einheitenunterstützung-Extra und noch so vielem mehr.

Call of Duty: Mobile – Saison 2: Heavy Metal bietet Spieler:innen die Gelegenheit, 50 neue Stufen voller Battle Pass-Belohnungen mit einem frischen Nachschub an kostenlosen und Premiuminhalten zu verdienen. Darunter befinden sich Operatoren wie Domino – Einschüchterungstaktik und der brandneue Totmann sowie die Maddox-Waffe, das Einheitenunterstützung-Extra, Waffen-Baupläne, Visitenkarten, Talismane, Call of Duty®-Punkte (CP) und mehr, das im Laufe der Saison veröffentlicht wird!

Es warten hitzige Kämpfe! Hier findet ihr alle Details zu Call of Duty: Mobile – Saison 2: Heavy Metal, demnächst auf Android und iOS verfügbar:

Neue MS-Karte – Diesel – Erstmals vorgestellt in Call of Duty®: Black Ops Cold War, versetzt die Karte die Spieler:innen in einen malerischen Boxenstopp am Straßenrand mitten im verlassenen Ödland.

– Erstmals vorgestellt in Call of Duty®: Black Ops Cold War, versetzt die Karte die Spieler:innen in einen malerischen Boxenstopp am Straßenrand mitten im verlassenen Ödland. Zwei neue MS-Modi – Die Spieler:innen testen ihr Glück in Chaoskontrolle, einer neuen Variante von Kontrolle, oder erfüllen sich Mechkämpfer-Träume im Goliath-Kampf!, wo sie als Goliath einsteigen und versuchen, einen Eroberungspunkt zu erreichen. Hier erkämpfen sie sich Batterien, die sie sammeln und in Belohnungen eintauschen können.

– Die Spieler:innen testen ihr Glück in Chaoskontrolle, einer neuen Variante von Kontrolle, oder erfüllen sich Mechkämpfer-Träume im Goliath-Kampf!, wo sie als Goliath einsteigen und versuchen, einen Eroberungspunkt zu erreichen. Hier erkämpfen sie sich Batterien, die sie sammeln und in Belohnungen eintauschen können. Neue BR-Klasse – Zerstörer-Werfer – Die Spieler:innen platzieren ein Geschütz, das Feinde innerhalb der Reichweite automatisch angreift, oder verbessern es bis zum Status Hoher Raketenschaden, um Fahrzeuge anzuvisieren und zu zerstören.

– Die Spieler:innen platzieren ein Geschütz, das Feinde innerhalb der Reichweite automatisch angreift, oder verbessern es bis zum Status Hoher Raketenschaden, um Fahrzeuge anzuvisieren und zu zerstören. Neue Waffe, neuer Aufsatz, neues Extra – Außerdem gibt es die neue Waffe Maddox, ein gut ausbalanciertes Sturmgewehr, den Spezialaufsatz Unterlauf-Werfer für das M4 oder für den Aufstieg das Einheitenunterstützung-Extra.

Spieler:innen können in Call of Duty: Mobile – Saison 2: Heavy Metal außerdem mit einer Vielzahl an Updates und Verbesserungen am Spiel rechnen. Außerdem mit dabei sind neue saisonalen Herausforderungen, Glücksziehungen und mehr, sowohl zum Start als auch im weiteren Verlauf der Saison.