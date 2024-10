Camila Cabello singt im neuen Trailer zu Diablo IV: Vessel of Hatred

Der Live-Action-Cinematic-Trailer für Diablo IV: Vessel of Hatred wurde veröffentlicht: Jon Watts führte Regie bei diesem visuellen Meisterwerk, der visionäre Kopf hinter drei Spider-Man-Filmen, Wolfs (mit Brad Pitt und George Clooney) und vielen weiteren.

Die Preisträgerin des Latin Grammy, Camila Cabello, verleiht dem eindringlichen Titelsong „Behind Blue Eyes“ mit ihrer kraftvollen Stimme auf der akustischen Ebene zusätzliche Intensität.

„Ich spiele Diablo schon seit der Teenagerzeit und kenne die Welt wirklich gut. Als ich gefragt wurde, ob ich bei dem Projekt Regie führen möchte, war ich sofort Feuer und Flamme“, sagt Jon Watts. Camila Cabello fügt hinzu: „Ich freue mich wahnsinnig darauf, ‚Behind Blue Eyes‘ auf eine frische, neue Art und Weise nach Sanktuario zu bringen. Wir haben den brillanten Text des Originalliedes mithilfe der dunklen Töne von Diablo verwandelt. Das Lied ist nicht nur ein Klassiker und eine perfekte Beschreibung dessen, was Neyrelle in Vessel of Hatred durchmacht, sondern es ist auch ein Lied, mit dem sich so viele Leute identifizieren können. Die Zusammenarbeit mit dem Team von Diablo war eine legendäre Erfahrung, und ich kann es kaum erwarten, bis alle hören, wie wir einen Klassiker neu interpretiert haben.“

„Vessel of Hatred lädt euch in eine Welt voller Dunkelheit und Intrigen ein. Wir freuen uns riesig, dass wir mit so außergewöhnlichen Talenten zusammenarbeiten durften, um diese Welt zum Leben zu erwecken“, sagt Rod Fergusson, General Manager von Diablo. „Mit Watts herausragender Regiearbeit und Cabellos eindrucksvoller Stimme ist die Veröffentlichung dieses Cinematic-Trailers ein Vorgeschmack auf das Abenteuer, das euch in der ersten Erweiterung für Diablo IV erwartet.“

Diablo IV: Vessel of Hatred erscheint weltweit am 8. Oktober und ist für Windows®-PC über Battle.net, den Xbox Game Pass und Steam sowie auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 und Steam verfügbar. Diablo IV: Vessel of Hatred die erste Erweiterung für Diablo IV, die die neue Region Nahantu und die Klasse der Geistgeborenen einführt. Spieler:innen schlagen das nächste Kapitel der Geschichte von Diablo IV auf und begeben sich auf die Suche nach Neyrelle. Ihr wurde das leidvolle Schicksal zuteil, das Große Übel Mephisto gefangen zu halten, und nun muss sie einen Weg finden, ihn zu vernichten und seiner Verderbnis ein für alle Mal ein Ende zu setzen.

Erfahrt mehr auf Diablo4.com.