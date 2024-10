Nintendo auf der Game City 2024: Österreich-Premiere für Super Mario Party Jamboree

Fans von Gaming und Popkultur zieht es vom 11. bis 13. Oktober nach Wien zur Game City 2024, wo sie ein buntes Programm erwartet. Auf dem Stand von Nintendo können sie zahlreiche Nintendo Switch-Spiele ausgiebig anspielen – Super Mario Party Jamboree sogar vor dem Verkaufsstart.

Neuheiten in Wien

Die Besucher:innen der Game City erleben mit Super Mario Party Jamboree schon vor der Veröffentlichung am 17. Oktober das größte Mario Party aller Zeiten. Mit Rennen durch Karussells bis zu bewegungsgesteuertem Minigolf bietet diese prall gefüllte Partypackung über 110 Minispiele – die meisten aller Mario Party-Spiele bisher.

Auf insgesamt sieben Spielbrettern können Spieler:innen in der Gumba-Lagune den Wechsel der Gezeiten beobachten, im Regenbogen-Kaufpalast nach den Sternen suchen, im Western-Land und in Marios Regenbogenburg aus vorherigen Titeln klassisches Ambiente erneut genießen und mehr.

Spiele für jeden Geschmack

Auch starke Prinzessinnen stehen in Wien im Rampenlicht. Prinzessin Peach übernimmt in Princess Peach: Showtime! die Hauptrolle und muss das Funkeltheater aus den Fängen einer fiesen Gegenspielerin befreien. In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wiederum liegt es an Prinzessin Zelda, das Königreich Hyrule und Link zu retten.

In dem Abenteuer Pikmin 4 erkunden die Spieler:innen einen unerforschten Planeten und retten eine Gruppe gestrandeter Weltraumreisender.

Kreativität und Magie

Auch Nintendos Partner sind mit einem abwechslungsreichen Spieleaufgebot vertreten. In LEGO® Fortnite von Epic Games ist Kreativität beim Bauen gefragt. Die Spieler:innen erstellen ihre ultimative Basis mit LEGO-Elementen, die sie in der Umwelt sammeln, und rekrutieren Dorfbewohner, um die Nacht zu überstehen.

Warner Bros. Games steuert die magischen Abenteuer Hogwarts Legacy und LEGO® Harry Potter™ Collection bei. Von Ubisoft gibt es auf dem Nintendo-Stand Prince of Persia™: The Lost Crown zu entdecken. Die Spieler:innen schlüpfen in diesem Action-Adventure-Plattformer in die Rolle von Sargon und bereisen ein mythologisches Persien, wo sie die Grenzen von Raum und Zeit beeinflussen können.

Standbesucher:innen erhalten beim My Nintendo-Check-in zudem je 100 Platinpunkte, die sie auf der My Nintendo-Seite gegen Belohnungen eintauschen können.

Also: Wer die Game City 2024 in Wien besucht, sollte sich einen Abstecher zum Stand von Nintendo nicht entgehen lassen!