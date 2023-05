CCP Games kündigt für EVE Online die neue Erweiterung Viridian an

Zu Ehren des 20-jährigen Jubiläums am Samstag, den 06. Mai, hat CCP Games heute EVE Online: Viridian, die nächste Erweiterung für das Weltraum-MMO EVE Online angekündigt.

Viridian ist die erste von zwei großen Erweiterungen im Jahr 2023 und wird den Spieler*innen neue Werkzeuge, Personalisierungsoptionen und soziale Inhalte bieten, um den Ruhm ihrer Corporation zu manifestieren. Die Erweiterung wird im Juni 2023 für alle Spieler*innen kostenlos veröffentlicht.

„Mit Viridian erhalten die Spieler*innen mehr Einfluss darauf, New Eden zu formen und zu gestalten“, sagt Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online. „Viridian baut auf der entscheidenden Uprising-Erweiterung des letzten Jahres auf, indem es den Anführer*innen von Corporations mehr Mittel und Methoden an die Hand gibt, um ihrer Gruppe zum Erfolg zu verhelfen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um sich mit den Mitgliedern der Corporation zusammenzusetzen und das nächste Projekt zu planen – man weiß nie, was am Horizont auftaucht.“

EVE Online: Viridian wird den von Spieler*innen geführten Corporations mehr Möglichkeiten als je zuvor bieten. Von der Stärkung und Vergrößerung ihrer Anzahl bis hin zu neuen Personalisierungsoptionen und einem erweiterten Toolset werden Corporation-Leitende in der Lage sein, sinnvolle Inhalte zu erstellen, neue Rekrut*innen zu verwalten und effizient auszubilden und ihre Corporation zu gemeinsamem Ruhm zu führen.

Im Vorfeld der Erweiterung finden Kapselpiloten im Mai eine Fülle von Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Spiels, darunter die Feierlichkeiten zum Kapselspielertag, ein kosmisches Feuerwerk in Jita 4-4 und die einmalige Gelegenheit, sich in das aktualisierte und erweiterte Worlds Within A World-Monument einzutragen. CCP Games hat außerdem das fertige Mosaik „Fabric of New Eden“ veröffentlicht, ein feierliches digitales Kunstwerk, das über 80.000 EVE-Spieler*innen zeigt.

Zum ersten Mal seit 10 Jahren können Spieler*innen den Namen ihres EVE-Charakters auf dem Worlds Within A World-Monument in Reykjavík, Island, eingravieren lassen und so ihren Platz in der Geschichte von EVE Online festigen. Um neben den Legenden von New Eden stehen zu können, müssen die Spieler*innen am 06. Mai 2023 einen aktiven Omega-Account haben.

Zum Auftakt des Geburtstagsmonats Mai können sich die Spieler*innen am Samstag, den 06. Mai (17:00-19:00 UTC) in den EVE Online-Geburtstags-Stream auf dem Twitch-Channel CCP TV einklinken, der Entwicklerinterviews, Preise und ein Live-Feuerwerk im Spiel (Jita 4-4) von kosmischen Ausmaßen beinhaltet.

Weitere Informationen über Viridian werden im Mai folgen. Details zum Capsuleer Day Event finden sich hier. EVE Online kann kostenlos unter www.eveonline.com heruntergeladen werden. Alle aktuellen Informationen über das Spiel finden sich in den EVE News.