Charakter-Erstellung in Dragon’s Dogma 2 jetzt möglich

Während der Capcom Highlights-Videopräsentation bot Capcom Updates zu zwei Action-geladenen Titeln, die im Laufe des Jahres erscheinen.

Während der Show wurde der “Character Creator mit Speicherfunktion” für Dragon’s Dogma 2 vorgestellt. Spieler*innen können hiermit bereits vor Erscheinen des Spiels ihren Erweckten und Hauptvasallen erstellen, und beide ins komplette Spiel übertragen, wenn das heiß ersehnte Action-RPG am 22. März 2024 erscheint.

Das Programm bot weiterhin erweiterte Einblicke in das 2024 erscheinende Kunitsu-Gami: Path of the Goddess mit neuen Details zu dem strategischen Action-Spiel und seinem lebhaften Japanisch-inspirierten Setting.

Die komplette Capcom Highlights-Präsentation ist auf dem offiziellen Capcom-YouTube-Kanal verfügbar.

Charakter-Erstellung in Dragon’s Dogma 2 ab heute möglich

Dragon’s Dogma 2-Director Hideaki Itsuno und Producer Yoshiaki Hirabayashi traten in Capcom Highlights auf und gaben einen Überblick darüber, was Spieler*innen erwarten können, wenn sie zu ihren eigenen Abenteuerin der immersiven Fantasy-Welt aufbrechen. Zusätzlich zu den drei KI-gesteuerten Kompagnons in der Gruppe, Vasallen genannt, wird Spieler*innen empfohlen, ihre volle Kreativität und Neugier spielen zu lassen, wenn sie die Welt von Dragon’s Dogma 2 erkunden.

Sowohl die verschiedenen Herangehensweisen zum Lösen von Quests und Rätseln, als auch die Art und Weise der Interaktion mit anderen Charakteren beeinflussen die Beziehung der Erweckten zu anderen Charakteren, und auch die Interaktion anderer Charaktere untereinander. Oft gibt es kreative Lösungsansätze, die etwa körperliche Auseinandersetzungen zu vermeiden helfen – wie etwa die Möglichkeit, hier und da exquisite Fälschungen anstelle von Original-Gegenständen weiterzugeben. Jede Entscheidung der Spieler*innen beeinflusst das komplexe Netz an Beziehungen in der mit über 1.000 Charakteren belebten Spielwelt, von denen jeder seine eigenen Ziele und Motive verfolgt.

Itsuno und Hirabayashi enthüllten zudem das Tool “Character Creator mit Speicherfunktion”, das nun kostenlos auf PlayStation®5, Xbox Series X|S und Steam heruntergeladen werden kann. Dieses ermöglicht es Spieler*innen, bis zu fünf Designs für ihre Erweckten und Hauptvasallen zu entwerfen! Diese Designs werden automatisch ins Hauptspiel übertragen, wenn Dragon’s Dogma 2 am 22. März 2024 für PlayStation®5, Xbox Series X|S und Steam erscheint, so dass Spieler*innen sofort zur Veröffentlichung auf ihre Reise aufbrechen können.

Last but not least enthüllte das Duo Pläne zu offiziellen, von Capcom unterstützten Vasallen, entworfen von bekannten Content Creators, die andere Spieler*innen durch ihr ganz eigenes Abenteuer begleiten können. Erste Ankündigungen fanden während der Capcom Highlights statt, weitere beteiligte Creator*innen werden in Kürze bekanntgegeben.