Chorus im Test

David und Goliath

Die Stärke des Weltraum-Shooters liegt allerdings klar in den Actionsequenzen der Kampagne. Neben zahlreichen Scharmützeln mit feindlichen Einheiten die in etwa der Größe von Naras Raumschiff entsprechen, legt man sich bald auch mit schwereren Kalibern an. Diese Gefechte gegen andere Schiffstypen sorgen für dringend notwendige Abwechslung. Denn anstatt den Gegnern stur nach zu fliegen bis sie im Fadenkreuz landen muss man, um erfolgreich zu sein, etwas kreativer vorgehen. So driftet man beispielsweise unter einem feindlichen Raumschiff durch und entlädt eine volle Laser-Salve in dessen ungeschützte Unterseite. Oder man nutzt Naras Fähigkeit über kurze Strecken zu teleportieren um in das Innere eines riesigen Kriegsschiffes vorzudringen. Nach einer gewissen Gewöhnungsphase gelingen solche waghalsigen Manöver immer besser.

Absurder weise fand ich allerdings die Steuerung per Maus und Tastatur deutlich angenehmer als per Gamepad. Insbesondere bei den glücklicherweise seltenen Puzzle-Sequenzen die einen zwingen präzise Drifts durchzuführen stellte sich mein Controller mehr als Hürde denn als Hilfe heraus. Erst der Wechsel zu Maus und Tastatur brachte mir den heiß ersehnten Erfolg. Möglicherweise lässt sich ja mehr aus einem Gamepad herausholen wenn man genug Zeit für Feintuning der Konfiguration investiert. Die meisten Hauptmissionen sind allerdings gut gelungen und werden im Laufe der Story vielseitiger und spannender. Nicht aufgrund des Narrativs, aber aufgrund der interessanteren Gegner und Fähigkeiten. So könnte man sich am Ende doch wünschen, dass die eher kurz gehaltene Kampagne etwas länger ausgefallen wäre.