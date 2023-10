Cities: Skylines II im Test

Nunja, zumindest schnell ist Cities: Skylines II nicht. Das Spiel plagen nämlich bei Erscheinen dramatische Performanceprobleme. Man kann sich fragen, was bei einer relativ zweckmäßigen Grafik denn einen modernen Rechner so sehr in die Knie zwingen kann. Ray-Tracing ist es wohl nicht, auch wenn die Grafik stufenlos zoombar ist, in alle Richtungen gedreht werden kann und das Wetter und die Tageszeit dargestellt wird. Es werden unzählige kleine Details grafisch dargestellt, das schaut aus der Nähe, zumindest für eine Städtebausimulation, ganz nett aus. Allerdings simuliert Cities: Skylines II abgesehen von der Grafik auch eine komplette Stadt mit unzähligen Einwohnern und einer Vielzahl von ineinandergreifenden Systemen, da gibt es natürlich im Hintergrund zusätzlich zur Grafik noch eine ganze Menge zu berechnen. Nicht nur Grafikwunder können eine ordentliche Rechenleistung benötigen. Die Aussage des Publishers Paradox, dass eine stabile Framerate von 30 FPS (frames per second) angestrebt wird, weil bei diesem Spiel ja mehr eh nicht notwendig sind, verwundert allerdings. 30 FPS ist am PC heutzutage schlichtweg nicht mehr zeitgemäß.

Zu Beginn wird der Paradox Launcher aktualisiert. Danach geht es auch schon los, wir können aus zehn verschiedenen Karten auswählen, um die Stadt unserer Träume zu erbauen. Zu diesem Zeitpunkt höre ich von der im Hintergrund spielenden Musik allerdings bereits nicht mehr viel, weil die Lüfter meines Rechners auf maximale Leistung hochgedreht haben. Dabei habe ich den Rechner nach meinen Erfahrungen mit der Releasefassung von The Last of Us eigentlich thermisch optimiert und seit dem bei kaum einem Spiel mehr Probleme gehabt, zumindest nicht gleich beim Start. Meine Stadt ist aktuell noch eine leere Fläche in der Landschaft ohne auch nur einen einzigen Bewohner.