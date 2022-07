Company of Heroes 3 erstmals angespielt

Das bereits 2006 erschienene Company of Heroes hat eine Metacritic Wertung von 93 erhalten. Besser aussehende, spannendere Gefechte aus dem zweiten Weltkrieg hat es bis dahin nicht gegeben. Zwei Erweiterungen bauten den Umfang des Spieles aus, bis im Jahr 2013 endlich der Nachfolger Company of Heroes 2 erschienen ist. Erstmals war es hier möglich, eine lange Kampagne von der Ostfront aus russischer Sicht zu spielen. Manche russischen Spieler waren übrigens damals mit der historischen Auslegung nicht einverstanden und haben den Begriff „Review Bombing“ auf Steam geprägt. In den drei Erweiterungen waren dann auch wieder Gefechte an der Westfront verfügbar.

Insgesamt wurden über 10 Millionen Einheiten von allen bisherigen Teilen von Company of Heroes verkauft. Der inzwischen schon fast 10 Jahre alte zweite Teil ist auch heute noch in den Top 100 der am meisten gespielten Games auf Steam. Zeit für einen Nachfolger, der die Erfolgsgeschichte von Company of Heroes fortführt!