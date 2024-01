Cornucopia im Test

Farming Sim, Dating Sim

In Cornucopia werdet ihr zu einem Bauern. Ihr bekommt einen verfallenen Bauernhof, den ihr in aller Ruhe wieder auf Vordermann bringen müsst. Dabei steht euch ein treuer (und sprechender) Hund und andere Haustiere zur Seite , außerdem gibt es einige unverheiratete potentielle Partner in der Umgebung, von denen ihr euch einen Anlachen könnt. Über 50 NPCs (nicht alle davon Partner-tauglich) machen die Umgebung eures Bauernhofes unsicher und haben alle ihre eigene Hintergrundgeschichte zu erzählen – wenn ihr sie besser kennenlernt. Neben der Farming Sim beinhaltet das Spiel also auch eine Dating Sim. Ihr könnt sogar Kinder bekommen, sofern ihr euch nicht für eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft entscheidet.

Das wesentliche Spielelement ist aber der Bauernhof. Hier sind sowohl Tierzucht als auch die Kultivierung des Bodens möglich. Die Anbaumöglichkeiten sind mit unzähligen Gemüsesorten, Obstbäumen, Beerensträuchern und Baumsorten enorm. Auch das Düngen des Bodens ist eine eigene Wissenschaft. Bei der Tierzucht habt ihr nicht ganz so viele Auswahlmöglichkeiten. Minispiele wie Fischen bringen Abwechslung in den Alltag, und mit über 200 Gerichten könnt ihr auch beweisen, was für ein toller Koch ihr seid. Natürlich muss auch das Gehöft selbst ausgebaut und verbessert werden, ein Großbetrieb passt ja nicht in eine klapprige Holzhütte.