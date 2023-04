Dead Island 2 im Test

Sightseeing in Los Angeles

Dead Island 2 ist definitiv kein Spiel für Kinder. Alleine der Weg durch die Wrackteile des abgestürzten Jumbojets gleich zu Beginn des Spieles wird mir länger im Kopf bleiben. Und da rede ich noch nicht von den Zombies. Die tauchen aber dann auch sehr rasch auf. Und das in unglaublich guter grafischer Darstellung. Eigentlich habe ich Zombies noch nie so detailliert in einem Spiel gesehen – und ich habe schon viele Zombie-Games gespielt, erst kürzlich The Last of Us. Die Handlung spielt im von der Zivilbevölkerung weitgehend evakuierten Los Angeles. Viele der Sehenswürdigkeiten bzw. bekannten Gegenden (Venice Beach, Bel-Air, Beverly Hills, Hollywood) können besucht werden, sofern ihr euch nicht von den allgegenwärtigen Zombies fressen lasst. Die meisten Lokationen sind zwar ein wenig beschädigt, aber durchaus noch erkennbar.

Zu Beginn des Spieles können wir aus zwei verschiedenen Charakteren auswählen, die unterschiedliche Charakterwerte haben. Da wäre Amy, die eher schnell und gelenkig ist, aber dafür nicht so viel aushält und nicht so kräftig zuschlägt. Ich habe mich für Jacob entschieden, der zwar behäbiger aber auch kräftiger gebaut ist. Insgesamt können wir im Laufe des Spieles zwischen sechs spielbaren Charakteren wählen. Dead Island 2 ist kein klassisches Rollenspiel, aber ihr sammelt Erfahrungspunkte, und sobald ihr ein Level aufsteigt, verbessern sich eure Werte wie Gesundheit, Stamina oder Widerstandsfähigkeit. Im Laufe des Spieles könnt ihr mit diversen Karten euren Charakter an eure Vorlieben anpassen und so bestimmte Fähigkeiten (Dashen, Schaden beim Blocken zufügen usw.) erlernen. Diese Karten könnt ihr beliebig auswechseln und somit die Fähigkeiten eurer Figur jederzeit abändern.