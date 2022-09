Der SWC 2022 Europa Cup findet am 17. September statt

Nach den erfolgreichen Vorrunden der Summoners War: World Arena Championship 2022 im August kündigt Com2uS nun den Europa Cup an.

Das regionale Turnier findet live in Berlin am 17. September 2022 ab 14 Uhr statt. Parallel wird es auf Twitch und YouTube übertragen. Acht der besten Spieler aus Europa kämpfen um die zwei begehrten Plätze im Finale der World Arena Championship 2022 in Seoul.

In diesem Jahr wird der Europa Cup von vier deutschen Spielern dominiert. Raxxaz, Janzelot, Timbo und Ismoo haben in den Vorrunden außergewöhnliche Fähigkeiten und Ausdauer bewiesen und setzen alles daran, sich den Titel als erster deutscher Europameister zu sichern. Seiishizo und Pinkroid, der Europameister aus dem vergangenen Jahr, vertreten die Niederlande, Obabo setzt sich für Schweden ein und GutsTheBerserk verteidigt Frankreich. Die einzelnen Spielerprofile sind auf dem offiziellen YouTube-Kanal verfügbar.

Berlin ist die erste Station der SWC 2022, gefolgt von New York am 8. Oktober und Bangkok am 22. Oktober sowie dem Weltfinale am 12. November in Seoul. Die Austragung des Europa Cups legt die zwei europäischen Finalisten fest, die gegen die sechs nachfolgend qualifizierten Spieler (zwei aus Amerika, vier aus Asien) im Finale antreten. Die ersten vier Platzierungen des Europa Cups teilen sich zudem ein Preisgeld von 20.000 Euro.

Summoners War: Sky Arena ist kostenlos im Apple App Store und Google Play Store erhältlich.

Weitere Informationen zu Summoners War und der SWC 2022 stehen auf der offiziellen Website bereit.