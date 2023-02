Destiny 2: Lightfall – Die große Erweiterung erscheint heute

Heute hat Bungie die neueste Erweiterung von Destiny 2 – Destiny 2: Lightfall – für alle Plattformen veröffentlicht.

Lightfall ist das vorletzte Kapitel in der fortlaufenden Saga um Licht und Dunkelheit von Destiny 2, in dem Hüter auf die unheilvollen Streitkräfte der Schattenlegion treffen, eine geheime Stadt auf der Oberfläche des Neptuns erforschen und einen neuen Fokus mit der Macht der Dunkelheit entdecken können: Strang.

In Lightfall stehen Hüter vor der Aufgabe, die Apokalypse zu verhindern, indem sie dem Zeugen und seinem neuesten Schüler Calus Einhalt gebieten. Auf ihrem Weg stoßen die Hüter auf die Schattenlegion und furchterregende, gewaltige neue Quäler, die es auf die Zerstörung der hoch technologisierten Hauptstadt Neomuna abgesehen haben.

Hüter werden in Lightfall über einen neuen Fokus verfügen. Mithilfe von Strang können sie an den Fäden zupfen, die das Universum zusammenhalten, und beispiellose Kampf- und Bewegungsfähigkeiten einsetzen. Strang verleiht jeder Hüter-Klasse mächtige neue Angriffe, die diese auf einzigartige Weise einsetzen kann, sowie eine neue Hangelfähigkeit, die ihre Mobilität und ihren Durchlauf im Spiel erheblich verbessert.

Die begleitende Saison von Lightfall, Saison des Widerstands, erscheint am selben Tag wie die neue Erweiterung für Destiny 2. Hüter werden von Mara Sov und der Königinnengarde in den Einsatz gerufen, um die auf dem Planeten auftauchenden Pyramiden-Außenposten zu untersuchen und den größten Feinden der Menschheit entgegenzutreten. Spieler ziehen auf die Widerstand-Schlachtfelder – eine neue Drei-Personen-Aktivität, die mit der Saison kommt –, wo Hüter ihre neu erworbenen Mächte der Erwachten einsetzen, um Portale in die Aszendenten-Ebene zu öffnen und sich der Schattenlegion zu stellen.

Der neue Raid und das Rennen um World First starten am 10. März

Kurz nach dem Start von Lightfall wird Bungie seinen neuesten Raid, „Wurzel der Albträume“, freischalten. Destiny-Raids sind anspruchsvolle Spitzenaktivitäten für sechs erfahrene Hüter, die nicht nur kämpferische Fähigkeiten besitzen, sondern auch kooperieren und scheinbar unmögliche Herausforderungen meistern müssen.

„Wurzel der Albträume“ wird für alle Lightfall-Spieler:innen am 10. März um 18:00 Uhr MEZ (17:00 Uhr UTC) veröffentlicht. Mit dem Start des Raids wird Bungie auch einen weltweiten Wettbewerb starten, um den ersten Einsatztrupp der Welt zu krönen, der den Raid abschließt. Der erfolgreiche Einsatztrupp erhält einen einzigartigen „World First“-Titelgürtel für jedes Einsatztrupp-Mitglied und selbstverständlich den Ruhm, sich den „World-First“-Titel geholt zu haben. In den Tagen nach Veröffentlichung des Raids wird das Gewinnerteam offiziell angekündigt.

Destiny 2: Lightfall

Calus ist als Schüler des Zeugen zurückgekehrt und droht der Neonstadt Neomuna mit der Zerstörung. Hüter müssen der Apokalypse die Stirn bieten, denn sie wissen, dass jetzt ihr Ende beginnt.

Strang – Die neueste Elementarkraft in Destiny 2, Strang, wird durch die Dunkelheit angetrieben und ermöglicht es Hütern, die kosmischen Stränge des Universums zu nutzen, um mächtige Angriffe zu entfesseln. Jede Hüter-Klasse nutzt Strang auf ihre ganz eigene Weise, und alle Hüter mit Strang-Fähigkeiten können die neue Hangelfähigkeit nutzen, um ihre Mobilität im und außerhalb des Kampfes deutlich zu erhöhen.

Neomuna – Diese von Neonlicht durchdrungene Stadt auf Neptun ist der neueste Zielort in Destiny 2. Neomuna wird von Calus’ Schattenlegion belagert und beherbergt auch die neuesten Verbündeten der Hüter, die tapferen Curruli, die die Stadt vor der Invasion beschützen.

Legendäre Kampagne – Der „Legendäre Kampagne“-Modus kehrt in Lightfall zurück. Entwickelt für Spieler:innen, die die fesselnde Geschichte von Destiny 2 erleben und gleichzeitig ihre Fähigkeiten testen und bessere Prämien verdienen möchten.

Loadouts und Mod-Anpassungsmöglichkeiten – Neue Loadouts und Mod-Anpassungsfunktionen machen das Anpassen eines Hüters schneller und einfacher als je zuvor. Neue Mods können über einen einzigen Mod-Anpassungsbildschirm angezeigt und platziert werden; Ausrüstungsgegenstände und Mods können in leicht zugängliche Loadout-Slots gespeichert werden.

Wertschätzungen und Hüter-Ränge – Lightfall wird mit zwei neuen sozialen Systemen ausgeliefert, die das freundschaftliche Spiel und die Teamarbeit fördern und den Spieler:innen helfen sollen, die Fähigkeiten und Erfahrungen der anderen besser zu verstehen. Mit Wertschätzungen können Spieler:innen eine Vielzahl von Auszeichnungen an Einsatztrupp-Mitglieder verleihen, wenn sie gemeinsame Aktivitäten abgeschlossen haben. Hüter-Ränge bieten einen schnellen Überblick über die Fähigkeiten und die Erfahrungsstufe der einzelnen Hüter. Die Spieler:innen können in den Hüter-Rängen aufsteigen, indem sie sich Wertschätzungen verdienen und Aktivitäten im Spiel abschließen.

Terminal-Überladung – In dieser neuen Zielort-Aktivität wehren die Hüter Angriffe sowohl der Vex als auch der Kabale ab, die versuchen, die neptunische Stadt mit ihren Streitkräften zu überrennen.

Neuer Raid: Wurzel der Albträume – Ein furchterregendes Wesen, das aus einer unbekannten Zeit und von einem unbekannten Ort stammt, hat sich bemerkbar gemacht. Hüter müssen sich der uralten Bedrohung stellen, die vor den Toren ihrer Heimat wächst. Der Raid beginnt am 10. März.

Die Lightfall + Jahrespass-Edition ist jetzt für alle Plattformen erhältlich. Zusätzlich zu den Inhalten der Standard Edition von Lightfall (Lightfall-Erweiterung, Raid und Zugang zur aktuellen Saison) enthält die Lightfall + Jahrespass-Edition:

Zugang zu den Saisons 21–23

Lightfall Dungeon-Key – Zugang zu zwei Dungeons, die im Jahr 6 von Destiny 2 erscheinen

Sofortige Freischaltung des Exotischen Automatikgewehrs „Quecksilbersturm“, inkl. Katalysator und Ornament

Lightfall – Exotischer Sparrow

Rahools Geheimversteck – Verdient euch dieses Bonusdepot mit Premiumgütern zu Beginn der Saison des Widerstands und den Saisons 21–23. Dieses Depot enthält eine Aszendenzlegierung, Aszendenten-Bruchstücke, eine Exotische Chiffre, Upgrade-Module und einen Exotischen Kosmetik-Gegenstand.

Saison des Widerstands

Die neueste Saison von Destiny 2 – Saison des Widerstands – bricht an und Spieler:innen können ab sofort neue Saisonränge erlangen. In der Saison des Widerstands wendet sich die Vorhut an ihre engsten Verbündeten, um nach dem Angriff auf den Reisenden zu reagieren. Die Hüter müssen die rechtschaffenen Kräfte der Erwachten beherrschen, um sich gegen die anrückende Schattenlegion zu behaupten und sich als Königinnengarde zu beweisen.

Widerstand-Schlachtfelder – In dieser neuen Aktivität für drei Spieler:innen müssen Hüter die Sicherheitssysteme der Schattenlegion umgehen, indem sie ihre Außenposten von der Aszendenten-Ebene aus betreten. Navigiert durch den Abgrund und befreit vermisste Gefangene, indem ihr Rituale vollendet, die die Wege in die Sicherheit öffnen.

Update zur Vorhut-Ops-Playlist – Die aktualisierte Vorhut-Ops-Playlist enthält jetzt Raub-Schlachtfelder und Psi-Ops-Schlachtfelder und wird außerdem überarbeitete Versionen von zwei Strikes enthalten: „Der Waffenhändler“ und „See der Schatten“.

Hüter-Spiele 2023 – Das jährliche Aufeinandertreffen der Hüter-Klassen findet im Mai statt und ist kostenlos für alle Destiny 2-Spieler:innen. Jäger, Warlocks und Titanen werden gegeneinander antreten, um Events abzuschließen, Medaillons zu sammeln, mit denen sie wertvolle Prämien erhalten können, und eine Erinnerungsstatue im Turm zu erstreiten, mit der sie ein ganzes Jahr lang prahlen können.

Destiny 2 kostenlos spielen

Destiny 2 ist kostenlos und beinhaltet viele der neuen Features, die mit der Saison des Widerstands veröffentlicht werden, darunter das Event „Hüter-Spiele 2023“, die Einführungsmission der Lightfall-Erweiterung und die erste Mission der Saison des Widerstands und mehr. Saisonpass-Besitzer haben Zugriff auf alle Aktivitäten mit zusätzlichen Premium-Prämien und sofortigen Freischaltungen:

Neue wöchentliche Missionen

Sofort freigeschalteter Exotischer Bogen: Glaseiskurve

Freischaltung eines universellen saisonalen Ornamentsets pro Klasse

Bonus-EP, Exotische Engramme und mehr

Mit dem Kauf des „Saison des Widerstands“-Silberbündel und erhalten Spieler die Geste „Legendär“ sowie 1.700 Silber (1.000 + 700 Bonus-Silber), womit sie Saisons, Kosmetik und mehr kaufen können.

Zusammenarbeit zwischen Destiny und Among Us

Fangen wir den Verräter! Bungie und Innersloth, das Studio hinter dem erfolgreichen Social-Deduction-Game Among Us, stellen ab heute die erste Kollektion von Kosmetik im Destiny-Look im Among Us-Shop vor. Neben Gegenständen, die auf den drei bekannten Hüter-Klassen – Titan, Warlock und Jäger – basieren, enthält die Kollektion auch Kosmetik, die von Destiny-Charakteren wie Osiris, Lord Shaxx, dem 14. Heiligen, Eris Morn sowie anderen inspiriert sind.

Die Kosmetik-Gegenstände von Destiny sind jetzt für eine begrenzte Zeit in Among Us erhältlich!

SteelSeries Lightfall-Zubehör

SteelSeries, die Original-Marke für E-Sport, die Gaming und Kultur miteinander verbindet, KontrolFreek®, der Entwickler von Performance Gaming Gear™, und Bungie haben gemeinsam eine neue Kollektion von limitierter Gaming-Ausrüstung entwickelt, die von Destiny 2: Lightfall inspiriert ist.

Mit den strahlenden Farben und Grafikdesigns von Neptuns schimmernder Megacity Neomuna erweckt die Limited-Edition-Kollektion das Sci-Fi-Universum von Destiny mit dem preisgekrönten „Arctis 7+“-Headset, der „Aerox 5 Wireless“-Gaming-Maus, dem „QcK Prism XL“-Mauspad und den KontrolFreek-Thumbsticks zum Leben. Diejenigen, die die Special-Edition-Kollektion erwerben, erhalten als Bonus außerdem exklusive Destiny 2-Kosmetik im Spiel.

Die „Destiny 2 x SteelSeries“-Kollektion ist auf SteelSeries.com, KontrolFreek.com und BungieStore.com zu den folgenden Preisen erhältlich:

Arctis 7+ Wireless-Headset | Destiny 2: Lightfall Edition – 199,99 €

Aerox 5 Wireless-Gaming-Maus | Destiny 2: Lightfall Edition – 159,99 €

QcK Prism XL-Mauspad | Destiny 2: Lightfall Edition – 69,99 €

Nova Booster Pack | Destiny 2: Lightfall Edition – 34,99 €

KontrolFreek Performance Thumbsticks | Destiny 2: Lightfall Edition – 19,99 $

