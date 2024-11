E-Sport-Turniere wie die League of Legends-Weltmeisterschaft oder die Counter Strike-Majors begeistern Millionen Fans weltweit.

Spiele wie Dota 2 füllen Arenen und ziehen online gigantische Zuschauerzahlen an. Sie formen nicht nur die moderne Kultur, sondern haben auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Wirtschaft. 2021 haben mehr als 489 Millionen Menschen zumindest gelegentlich ESports-Events verfolgt.

League of Legends Weltmeisterschaft

Die League of Legends World Championship, kurz LoL Worlds, ist DAS Event von Riot Games und ein Meilenstein im LoL Esport. Seit der ersten Austragung 2011 entwickelte sich das Turnier von einem kleinen Wettbewerb mit 100.000 Dollar Preisgeld zu einem der größten Events in der E-Sport-Welt. 2023 erreichte das Turnier mit über 100 Millionen Zuschauern weltweit seinen Höhepunkt. Der Preispool der LoL Worlds 2023 erreichte erstmals ebenfalls schwindelerregende Höhen: 2,3 Millionen Dollar.

Beeindruckend ist auch das LoL Ranking mit Blick auf die Fan-Verteilung. Bei der Weltmeisterschaft 2022 stammten etwa 60% der Zuschauer aus Asien, wobei China und Südkorea die größten Anteile hatten. Deutlich geringer fielen die Zahlen bei LoL EU aus: etwa 20% der Zuschauer kamen aus europäischen Ländern, vor allem aus Deutschland, Frankreich und Spanien. Nordamerikanische Zuschauer machten etwa 15% aus und weitere 5% aus dem Rest der Welt wie Südafrika, Afrika und Ozeanien. Diese Zahlen verdeutlichen auch, dass die LoL Spiele einen besonders großen Absatzmarkt in Asien haben.

Kein Wunder also, dass auch das Team-Ranking League of Legends von Asien angeführt wird. Laut den Global Power Rankings von LoL ESP belegen folgende Teams die vorderen Plätze: Bilibili Gaming (China), T1 (Südkorea), Gen.G (Südkorea), Hanwha Life Esports (Südkorea), TOP Esports (China). Sie trainieren meist täglich stundenlang am PC (LoL Xbox gibt es nämlich nicht) und verdienen damit oft Jahresgehälter von mehr als 200.000 USD.

Die enorme Zugkraft der Events, aber auch die wachsende globale Spielbegeisterung sorgen dafür, dass hochkarätige Sponsoren aufmerksam werden. Mercedes-Benz, Coca-Cola und Mastercard unterstützen unter anderem zahlreiche LoL E Sport Veranstaltungen.

CS Major Championships

Seit 2013 gibt es auch für Counter Strike einen eigenen großen Wettbewerb, die CS Major Championships. Riotgames LoL – so eine Kombination gibt es auch bei CS:GO. Spielentwickler Valve organisiert das Spektakel mit einem festen Turnierformat: Qualifikationsrunden, Gruppenphase und Playoffs.

Zweimal jährlich geht es darum, welches Esport Team sich die riesigen Preisgelder in Millionenhöhe sichert. Dabei werden die Stars von Counter Strike 2 durch Millionen Fans weltweit beobachtet (primär über Plattformen wie Twitch und YouTube). 2021 erreichte der PGL-Major in Stockholm mit über 2,7 Millionen gleichzeitigen Zuschauern den bisherigen Höchstwert. Der Preisgeld-Pool von 2 Millionen US-Dollar war ein weiterer Meilenstein.

Bei CS:GO ergeben die Sponsoren auch eine wichtige Rolle. Unternehmen aus Glücksspiel- und Technologiebranchen tragen erheblich zur Finanzierung der Events bei. Laut Branchenexperten schaffen Sponsoren wie Betway durch einzigartige Angebote, etwa Casino Free Spins, Verbindungen zwischen Esport und traditionellem Glücksspiel und bereichern das Erlebnis für die Fans.

Counter Strike 2.0 hat außerdem positive Effekte auf die Shooter-Branche. Seit seiner Veröffentlichung 2012 gab es nicht nur innovative Weiterentwicklungen der Spiele. Auch das vermeintlich schlechte Image von sogenannten Shooter-Games wird durch die Transparenz bei Turnieren, dem strengen Regelwerk und einem Verhaltenskodex aufgebessert.

Dota 2: The International

The International (TI), das prestigeträchtigste Turnier im Dota2-Universum, wird seit 2011 von Valve organisiert. Es hat die Landschaft des E-Sports durch seine gigantischen Preisgelder und die enge Einbindung der Community revolutioniert. Das erste Turnier 2011 bot ein Preisgeld von 1,6 Millionen US-Dollar, finanziert auch von Valve. Bereits seit 2013 ermöglicht es Crowdfunding durch den Verkauf des Compendium (heute Battle Pass), das Preisgeld erheblich zu steigern.

Das bisherige Rekordjahr war 2021, als das Dota Valve-Event 10 ein Preisgeld von 40 Millionen US-Dollar erzielte, das Höchste in der Geschichte des E-Sports. Mehr als 2,7 Millionen Zuschauer verfolgten das Finale zwischen Team Spirit und PSG.LGD. Crowdfunding trug maßgeblich zum Preisgeld bei: Über 90% des Pools kamen direkt von der Community.

Sponsoren wie Monster Energy und SteelSeries tragen ebenfalls zum Erfolg des Dota2-Turniers bei, indem sie Events finanzieren und technologisches Equipment bereitstellen. Plattformen wie dota2protracker spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie Statistiken und Leistungsanalysen für Profispieler bereitstellen, die für den Wettkampf auf höchstem Niveau unerlässlich sind. TI beeinflusst die Gaming-Branche massiv, indem es die Grenzen dessen erweitert, was im Esport Gaming möglich ist. Es inspiriert Millionen von Spielern, fördert Innovationen und setzt neue Maßstäbe für Turniere weltweit.

EA Sports FC (früher FIFA)

Mit der Einführung von EA Sports FC im Jahr 2023 begann eine neue Ära für Fußball-Simulationen. Nachdem Esport FIFA Geschichte war, hat sich der Anbieter EA Sports darauf konzentriert, innovative Turniere und Features einzuführen. Die EA Sports FC Global Series bietet spannende Wettbewerbe und setzt auf eine stärkere Integration der Community. Besonders die Teams of the Season-Events und neuen Spielmodi ziehen Millionen Spieler an.

EA Sports FC 24 markiert einen bedeutenden Schritt in der Welt der Fußballsimulationen. Das Spiel bietet eine umfangreiche Auswahl an Mannschaften, darunter alle 20 Teams der Premier League, alle 20 Teams aus LaLiga, alle 18 Bundesliga-Clubs und alle 18 Mannschaften der Ligue 1.

Diese Vielfalt ermöglicht es den Spielern, mit ihren Lieblingsteams in realistischen Wettbewerben anzutreten. Im Vergleich zu League of Legends Esport, die auf Fantasy-Elemente setzt, bietet EA Sports FC 24 eine authentische Fußballerfahrung. Die Integration von Esportswetten in EA Sports eröffnet neue Möglichkeiten für Fans, ihre Leidenschaft in die Welt des E-Sports zu übertragen.

Die Unterstützung namhafter Partner wie Adidas und Coca-Cola verstärkt den Erfolg von EA Sports FC. Adidas bringt exklusive Ingame-Inhalte wie spezielle Trikots und Schuhe ein, während Coca-Cola durch Sponsoring von Turnieren zur wachsenden Präsenz des Spiels beiträgt.

Mobile Game Wettbewerbe

Mobile Games dominieren zunehmend die Welt des Electronic Sports. Obwohl mobile Titel eine andere Dynamik als PC-Spiele wie die Champions LoL bieten, schaffen sie es, neue Zielgruppen anzusprechen. Titel wie Brawl Stars Esport zeigen, wie dynamisch und zugänglich der mobile Gaming-Markt geworden ist. Wettbewerbe wie die PUBG Mobile Global Championship ziehen besonders in Asien und Südamerika Millionen Fans an.

Das Arena of Valor International Championship ist ein weiteres Highlight der Szene. Hier spielt Moonton eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Mobile E-Sports, indem sie hochwertige Events und ein erstklassiges Spielerlebnis fördern.

Gleichzeitig hebt die Mobile Legends: Bang Bang World Championship die Bedeutung der European Esports League hervor, indem sie führende Länder wie Indonesien, die Philippinen und Brasilien ins Rampenlicht stellt. Unterstützt wird dieses Turnier durch Marken wie Samsung, die das Wachstum dieses Sektors mitfinanzieren.

Tipp: Um auf höchstem Niveau zu spielen, benötigen Spieler leistungsstarke mobile Endgeräte. Eine stabile Internetverbindung mit geringer Latenz ist entscheidend, um Verzögerungen zu vermeiden. Zudem sollten die Geräte über schnelle Prozessoren, wie den Snapdragon 8 oder vergleichbare Chips, verfügen, sowie über mindestens 6 GB RAM. Hochauflösende Displays mit einer Bildwiederholrate von mindestens 90 Hz sind ebenfalls ein Muss, um die reaktionsschnellen Spiele wie PUBG Mobile oder Mobile Legends ohne Störungen zu genießen.

Auswirkungen und Bedeutung von E-Sport-Veranstaltungen

E-Sport-Veranstaltungen haben enorme wirtschaftliche Auswirkungen. Große Turniere wie die EA Sports FC-Global Series generieren Millionen durch Ticketverkäufe, umfangreiche Sponsoring-Verträge und Einnahmen aus Online-Übertragungen. Marken wie Intel und Red Bull investieren massiv, was nicht nur die Qualität der Events steigert, sondern auch die Sichtbarkeit des E Sports erhöht. Der Erfolg solcher Events hat den Weg für Plattformen wie den EA Sports Football Club geebnet, die sich als zentrale Community-Hubs etablieren.

Zusätzlich schaffen diese Turniere Karrieremöglichkeiten. Viele professionelle Spieler, etwa in Teams wie Excel Esport, starten ihre Laufbahnen durch Major-Turniere und etablieren sich in der globalen Szene. Die Popularität von E-Sports hat auch die Wahrnehmung von Games wie League of Legends oder Charakteren wie Teemo verändert, die Symbole für den Erfolg des Genres geworden sind.