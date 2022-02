Die Evercade VS Spielkonsole ist ab sofort erhältlich. Mehr als 280 Spiele sollen direkt zum Launch für kultigen Retro-Spielspaß sorgen.

Evercade VS knüpft an den Erfolg des Evercade-Handheld-Gamingsystems an, indem er eine völlig neue Möglichkeit bietet, Retro-Spiele zu Hause zu erleben – mit über 280 Spielen auf speziellen physischen Cartridge-Sammlungen. Evercade VS führt ein neues Dual Cartridge System ein, das es ermöglicht, zwei Cartridges gleichzeitig in der Konsole zu verwenden und so die Auswahl an verfügbaren Spielen zu erweitern.

Evercade VS hat zudem einige Features mit an Bord, die sich die Community in den vergangenen 18 Monaten sehr häufig gewünscht hatte:

Lokale Multiplayer-Unterstützung

Neue Anzeige-Modi

Display-Rahmen und Scanlines

Quick-Save-Funktion bei allen Spielen

Updates via WiFi & noch vieles mehr!

Hinter dem Evercade VS verbirgt sich ein maßgeschneidertes UI- und Hardware-Design mit 4 GB Onboard-Speicher und einer erstklassigen Emulation, die von einer 1,5-GHz-Quad-Core-CPU angetrieben wird. Der VS gibt Spiele in 1080p aus und ermöglicht, Spiele aus über 40 Jahren auf dem Fernseher über HDMI zu erleben. Der Evercade VS verfügt über einen eigenen Controller, der auf den Bedienelementen des Evercade-Handhelds basiert. Neben dem ausgesprochen komfortablen D-Pad gibt es das X-, Y-, A-, B-Tasten-Layout und zusätzlichen die Trigger-Tasten L1, L2, R1 und R2. Der Controller verfügt über ein 3 m langes Kabel und überbrückt damit (hoffentlich) bequem die Distanz zwischen Sofa und Konsole.

Der Evercade VS unterstützt vier USB-Controller über die vorderen Anschlüsse, so dass bis zu vier Spieler*innen an unterstützten Spielen teilnehmen können. Die Konsole unterstützt auch Controller, die nicht vom Evercade VS stammen, einschließlich kabelloser Dongles über USB-A und kann mit der neuen Controller-Zuordnungsfunktion verwendet werden.

Der Evercade VS ist in zwei Varianten erhältlich: Ein Starter-Paket, das einen Controller und die Technos Arcade 1-Sammlung mit acht Spielen enthält – und alternativ ein Premium-Paket mit zwei Controllern, Technos Arcade 1 und die Data East Arcade 1-Sammlung mit zehn Spielen, also insgesamt 18. Diese Cartridges sind vollständig kompatibel mit der gesamten Evercade-Hardware, man kann daher seine Spielstände unterwegs auf dem Handheld dabei haben oder zum Evercade VS eines Freundes mitnehmen – um so gemeinsam einen schwierigen Boss zu besiegen.

Die Evercade-Cartridges sind auf allen Evercade-Systemen* spielbar, somit hat man Zugang zu über 280 Spielen aus 26 Evercade-Sammlungen haben, darunter Atari, Interplay, Codemasters, Worms, Data East, Intellivision, Bitmap Brothers und viele weitere klassische Spielepublisher sowie unabhängige, moderne Retro-Gaming-Publisher.

Das Herzstück des Evercade VS ist es, Retro-Gaming für alle zugänglich und erschwinglich zu machen. Die Preise für die Evercade VS-Konsole beginnen bei 99,99 € und die Cartridges sind ab 17,99 € zu haben.

Eine Liste mit Händlern bei denen Evercade VS erhältlich ist, findet sich auf http://evercade.co.uk/retailers

*Die Sammlungen von Namco Museum (Cartridges 02 und 06) sind nicht mit Evercade VS kompatibel, da sie exklusiv für das Evercade-Handheld lizenziert wurden.

Website: www.evercade.co.uk/vs/