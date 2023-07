Die Steam-Seite für Overwatch 2 ist jetzt live

Publisher Blizzard veröffentlicht in Zukunft wohl seine Spiele nicht nur auf Battle.net, sondern auch auf Steam, den Anfang macht nun Overwatch 2.

Während sich Blizzard stetig weiterentwickelt, gibt es doch immer zwei Konstanten, die uns antreiben: das Streben danach, rund um die Welt so viele Spieler:innen wie möglich zu verbinden, sowie der Versuch, unsere Spiele so leicht zugänglich und spielbar wie möglich zu machen. Wir möchten allen die Chance geben, unsere Spieleuniversen gemeinsam mit ihren Freunden zu erkunden.

Battle.net ist die Heimat all unserer PC-Spieler:innen, und über die Jahre haben wir unsere Plattform weiterentwickelt, um auch die aktuellsten Technologien und Möglichkeiten zu unterstützen und so die Erwartungen der Community zu erfüllen. Aber genau wie wir uns weiterentwickelt haben, so hat sich auch die Spieleindustrie weiterentwickelt. Spiele sprechen heutzutage nicht mehr eine begrenzte Community an wie damals, als Battle.net das Licht der Welt erblickte – stattdessen sind sie heutzutage an jede und jeden gerichtet. Und auch wenn wir weiterhin fortlaufende Verbesserungen an Battle.net vornehmen werden, wollen wir doch auch bestehende Barrieren niederreißen, um es Spieler:innen zu ermöglichen, unsere Spiele so einfach wie möglich mit so vielen Menschen wie möglich zu genießen.

Und deshalb wollen wir etwas Neues ausprobieren.

Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass eine Auswahl unserer Spiele von nun an auch auf Steam veröffentlicht wird. Den Anfang macht Overwatch 2, das ab dem 10. August auf Steam spielbar sein wird.

„Es ist unser Ziel bei Blizzard, den Spieler:innen zuzuhören und zu versuchen, ihre Erwartungen in jeder Hinsicht zu übertreffen“, so Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment. „Battle.net wird auch weiterhin Priorität haben, aber wir verstehen, dass einige Spieler:innen die Option haben möchten, unserer Spiele, angefangen mit Overwatch 2 am 10. August, auf Steam zu spielen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Valve, um dies zu ermöglichen.“

„Durch die Verfügbarkeit von Overwatch 2 auf Steam profitieren sowohl Gamer:innen als auch Entwickler:innen“, sagt Gabe Newell, Präsident von Valve. „Gamer:innen erhalten eine weitere Plattform, auf der sie ein beliebtes Spiel mit den Funktionen von Steam nutzen können, und Entwickler:innen profitieren davon, mit dem talentierten Team bei Blizzard zusammenarbeiten zu können, um unsere Funktionen und die Kompatibilität mit Overwatch 2 weiterentwickeln zu können.“

Als kostenlos spielbares, teambasiertes Spiel ist Overwatch 2 in unseren Augen der perfekte Titel für das Steam-Debüt von Blizzard. Overwatch 2: Invasion wird mit mehr Möglichkeiten für neue Spielerlebnisse veröffentlicht, als es sie bislang in der gesamten siebenjährigen Geschichte des Spiels gab. Darunter finden sich die allerersten PvE-Story-Missionen, ein brandneuer PvP-Spielmodus mit zwei neuen Karten und eine neue Heldin. Das stellt eine tolle Gelegenheit für neue Spieler:innen dar, die ihre ersten Erfahrungen im Overwatch-Universum machen wollen.

Die Veröffentlichung von Overwatch 2 auf Steam ändert nichts an seiner Verfügbarkeit auf Battle.net. Unsere fantastische Community dort kann wie bisher über diese Plattform auf das Spiel zugreifen. Spieler:innen auf Steam müssen Overwatch 2 trotzdem noch mit einem Battle.net-Account verknüpfen, um auf Funktionen wie plattformübergreifendes Spielen zugreifen zu können. Beim Spielen von Overwatch 2 auf Steam sind natürlich auch die üblichen Funktionen der Plattform wie Steam-Errungenschaften, die Freundesliste sowie die Möglichkeit, Freunde direkt ins Spiel einzuladen, verfügbar. Wir freuen uns schon auf die Reaktionen und das Feedback der Overwatch-Community – egal, ob es sich dabei um echte Veteranen oder Neulinge handelt, die über Steam zu uns gestoßen sind.

Die Steam-Seite von Overwatch 2 ist jetzt verfügbar und das Spiel kann auf die Wunschliste gesetzt werden. Wir laden die gesamte Overwatch-Community dazu ein, ihre neuen Teamkameraden auf Steam am 10. August herzlich willkommen zu heißen!