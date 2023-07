Die Wirkung Pro Gamer beim Spielen zu beobachten

Viele Spieler:innen sehen eine geeignete Möglichkeit zu lernen darin, Profis auf Streaming Plattformen beim Spielen zuzuschauen, doch die Frage, wie effektiv dies tatsächlich ist, sollten sich Gamer:innen ebenfalls stellen.

Um besser in einem geliebten Game werden zu können, müssen Interessierte häufig sehr viel Zeit investieren. Da kommt die Frage auf, ob es auch einen einfachen Weg oder Shortcut gibt, der ebenso gute Ergebnisse liefert. Diese Gedanken zu haben ist nicht verwunderlich, denn es gehört einiges dazu, um auf den großen Bühnen spielen zu können. Neben des Erlernens der Grundmechaniken eines Spiels gilt es ebenfalls Strategien zu lernen und seine Skills täglich auszubauen sowie zu erweitern. Da Spieler:innen jedoch auch mal eine Pause benötigen und die Zeit weise genutzt werden sollte, scheint es nur selbstverständlich bei einem Streamer der Wahl einzuschalten und über diesen weitere Informationen über das Game aufzufassen. Doch tritt dadurch tatsächlich Verbesserung bei den eigenen Fähigkeiten ein?

Streamer:innen um Rat bitten

Im Chat von allerlei Streams werden zahlreiche Fragen gestellt und beantwortet – so ist es natürlich auch bei jenen, welche von Pro Gamer:innen organisiert werden. Für Gewöhnlich gehen die streamenden Personen sehr gerne auf die Fragen, die in ihrem Chat gestellt werden, ein und versuchen sie so gut wie möglich zu beantworten. Vor allem Menschen, welche keine großen Viewerzahlen haben behalten leichter den Überblick. Egal, ob allgemeine Fragen zum Spiel, Abläufe, bestimmten Modi, Charakteren oder Mechaniken gestellt werden, können am Chat Teilnehmende sich sicher sein, mit einer Nachfrage ihr Wissen erweitern zu können. Manchmal müssen Chatter:innen zwar eine Frage häufiger stellen und ein wenig Warten, allerdings lohnt sich dies allemal für eine professionelle Meinung. Alternativ können allgemeinere Fragen zu dem liebsten Spiel jedoch auch oft mit Suchmaschinen gefunden werden.

Möchten Spieler:innen mehr um das Thema Casino und Glücksspiel erfahren, wird „MontanaBlack“ der geeignete Ansprechpartner sein. Er wurde vor allem durch seine exzentrische Art aber auch Casino Streams bekannt. Seine Followerschaft von über 3,7 Millionen Menschen vertraut auf dessen Expertise und Rat, obwohl dieser bei dem ganzen Entertainment schon einmal etwas auf der Strecke bleibt. Etliche Fragen zu Poker Chips, Strategien oder Kartensätzen könnten zwar offen bleiben beim Schauen von seinen Streams, allerdings können Zuschauer:innen dennoch einiges an Wissen gewinnen. Allein durch die Art wie er spielt und bestimmte Züge vollführt können nämlich Strategien erkannt werden. Mit Hilfe dieser kann das eigene Spiel angepasst und verbessert werden.

Wer geeignete Tipps für ein besseres Spiel in Valorant abstauben will, kann bei „Shipthur“ einschalten. Der ehemalige League of Legends Pro Gamer teilt mittlerweile mit seinen über 750.000 Followern sein Wissen über unterschiedliche Games, insbesondere Valorant. Vor allem bei dem erfolgreichen Spiel von Riot Games geht er gerne auf die im Chat gestellten Fragen ein und gibt, während er die Gegner dominiert, wertvolle Informationen preis. Sei es darüber, welche Spielweise sich mit einem Agenten am besten eignet, wie das Positioning sein sollte oder aber wie man gewisse Spielzüge mit dem Team angeht: Hier sind Gamer:innen bei Fragen immer gut aufgehoben.

Auch im Bereich League of Legends gibt es unterschiedliche Streamer:innen, die gerne ihr Wissen mit der Community teilen. Zu diesen gehört unter anderem „Rekkles“. Er ist nicht nur League of Legends Streamer, sondern auch immer noch Profispieler bei Fnatic. Ähnlich wie Shipthur teilt er mit seinem Chat sein geschätztes Wissen. Seine Streams sind demnach stets lehrreich und Zuschauer:innen können sich sicher sein, einige neue oder auch unbekannte Herangehensweisen an unterschiedliche Situationen kennenzulernen. Hier erhalten Nachfragende stets eine ruhige und sachliche Erklärung zu unterschiedlichen Aspekten im Spiel oder zu Mechaniken der zahlreichen Champions.

Durch Zuschauen Strategien aufgreifen und Gameknowledge verbessern

Natürlich gibt es, neben der komfortablen Möglichkeit einfach jemanden bei Problemen direkt zu Fragen, ebenso die Option, durch einfaches Zuschauen Wissen zu erlangen. Spieler:innen müssen im Chat nicht aktiv Fragen stellen, um etwas aus dem Spielgeschehen mitnehmen zu können. Meistens reicht es aufmerksam zuzuschauen und den Streamer:innen bei Erklärungen zu lauschen. Neben Verhaltensweisen zu unterschiedlichen Matchups können auch weitere Strategien aufgegriffen werden, die anschließend selbst in die Tat umgesetzt und erprobt werden können.

Diverse Pro Gamer bieten Coachings an

Möchten Gamer:innen ihr Spiel noch etwas individueller und intensiver verbessern, können auch private Coaching Sessions mit Profispielern in Betracht gezogen werden. Für diese muss allerdings meist Geld ausgegeben werden, weshalb es in vielen Fällen die geeignetere Alternative darstellt, während den Livestreams möglichst viel Wissen aufzuschnappen.

Obwohl es immer hilfreich ist, sich durch das Zuschauen mehr Wissen anzueignen, so ist es für den Erfolg dennoch unabdingbar, viel Zeit in das tatsächliche Spielen des Games zu investieren in welchem man besser werden möchte. So können einfach Ratschläge verinnerlicht sowie Mechaniken geübt und Strategien angewendet werden. Trotzdem hilft es natürlich – vor allem dann, sollten noch einige Unsicherheiten mit einem Spiel oder einem Matchup bestehen – sich eine Meinung von erfahrenen Profis einzuholen. Und da die meisten Tipps kostenlos sind, spricht auch nichts dagegen.