Direct.playstation.com startet in Österreich

Ab heute geht direct.playstation.com in Österreich und Italien an den Start. Ab dem 25. Mai haben auch PlayStation-Spieler in Portugal und Spanien die Möglichkeit, diesen Service ​ zu nutzen.

Direct.playstation.com bietet Käufern eine bequeme Möglichkeit, eine Vielzahl von Produkten direkt von PlayStation zu erwerben. Dazu gehören PlayStation 5-Konsolen, Spiele, PlayStation VR2, der individuell anpassbare DualSense Edge Wireless-Controller sowie die PlayStation 5-Konsolen-Cover und vieles mehr.

Eine Auswahl an physischen PlayStation 5-Spielen wird bei der Markteinführung ebenfalls erhältlich sein, darunter:

— God of War Ragnarök

— The Last of Us Part I

— Horizont Forbidden West

— Gran Turismo 7

— Uncharted: Legacy of Thieves Collection

— Ratchet & Clank: Rift Apart

— Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

— Returnal

— Sackboy: A Big Adventure

— Demon’s Souls

— Death Stranding Director’s Cut

— Ghost of Tsushima Director’s Cut

— The Nioh Collection

Mit dieser Erweiterung ist direct.playstation.com in insgesamt elf Regionen vertreten. Derzeit ist der Dienst auch in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg verfügbar.