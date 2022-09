Dual Universe ab sofort kostenlos im Steam Trial verfügbar

Im Vorfeld des Launches von Dual Universe auf dem PC am 27. September gibt Entwickler Novaquark bekannt, dass eine kostenlose Testversion für das Sci-Fi-MMORPG jetzt über Steam verfügbar ist.

Das Studio hat außerdem ein neues Logo und das Launch-Key Art vorgestellt, um diesen wichtigen neuen Meilenstein für das Spiel und seine Community zu feiern.

Das neu gestaltete Logo von Dual Universe verbindet ‚A‘ und ‚V‘, um an das Symbol der Unendlichkeit und das ‚Arkship‘ zu erinnern, ein Generationenschiff, das die ersten Menschen transportierte, die das Helios-System des Titels erkunden sollten. Das neue Key Art unterstreicht das Versprechen, ein riesiges neues Universum erforschen zu können.

Die kostenlose Steam-Testversion, die getrennt vom persistenten Hauptserver von Dual Universe läuft, soll interessierten Spieler:innen einen umfassenden Überblick über all das geben, was sie erwartet, wenn der Titel am 27. September auf Steam, der offiziellen Website des Entwicklers und NVIDIAs GeForce NOW erscheint.

Um Neulinge heranzuführen, was Dual Universe in der nächsten Woche zu bieten hat, wird das Gameplay in der kostenlosen Testphase beschleunigt. Das bedeutet, dass die Märkte mit nützlichen Gegenständen zu stark reduzierten Preisen bestückt sind. Spieler:innen müssen zwar immer noch selbst Geld verdienen, können aber von Anfang an auf die notwendigen Ressourcen zugreifen, um unbekannte Planeten zu erkunden, neue Unternehmen zu gründen, unbezahlbare Kunstwerke zu erschaffen und mit den fortschrittlichsten voxelbasierten Werkzeugen auf dem Markt zu experimentieren.

Der kostenlose Testserver wird regelmäßig zurückgesetzt, was bedeutet, dass auch alle Konten in regelmäßigen Abständen zurückgesetzt werden. Spieler:innen erhalten mindestens eine Woche vor dem nächsten Server-Reset beim Einloggen einen Hinweis darauf. Die Häufigkeit dieser Resets ist noch nicht endgültig festgelegt.

Die Vollversion von Dual Universe wird auf einem einzigen Server laufen, der von allen genutzt wird. Nutzer:innen werden in der Lage sein, fast alles zu bauen sowie an einer spielergesteuerten Wirtschaft teilzunehmen, Organisationen zu gründen und gegeneinander Krieg zu führen. Nach dem Start wird Dual Universe eine Sandbox-Galaxie bieten, die vollständig von den Menschen, die sie bewohnen, aufgebaut und gesteuert wird.

Spieler:innen können Dual Universe bereits heute auf Steam ihrer Wunschliste hinzufügen, bevor es am 27. September veröffentlicht wird. Weitere Informationen zum Titel gibt es auf der offiziellen Website.