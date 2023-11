Dungeons 4 im Test

Größer, besser, schöner

So lässt sich Dungeons 4 am besten im Vergleich zu seinen drei Vorgängern beschreiben. Die einzelnen Karten können bis zu viermal so groß wie in Dungeons 3 sein. Das wird nicht bei allen Karten auch tatsächlich ausgenutzt, aber im Schnitt ist fast jedes Level deutlich größer als es noch im Vorgänger war. In jedem Level gibt es optionale Teile. Es gibt neue Kreaturen, Zaubersprüche, Räume, aber vor allem auch neue Fallen für euer Dungeon. Die Grafik schaut fantastisch und sehr detailliert aus, natürlich kein Vergleich mit dem pixeligen Urvater Dungeon Keeper, aber auch deutlich besser als bei den direkten Vorgängern. Die Spieldauer, die bei Dungeons 3 rund 15-20 Stunden für das erstmalige Durchspielen der Kampagne war, liegt nun bei 20-25 Stunden. Vor allem die Karten auf der Oberwelt haben deutlich an Komplexität zugelegt. Der Humor der Serie ist der selbe geblieben. Entweder ihr mögt ihn, oder ihr hasst ihn. Jedenfalls nimmt sich das Spiel nicht allzu ernst, der Erzähler durchbricht immer wieder die vierte Wand und wirft euch alle paar Minuten einen neuen geekigen Witz ins Gesicht. Egal ob Starcraft, World of Warcraft, Star Wars… Popkultur-Referenzen an jeder Ecke.

Wir spielen das Böse, um erneut über die Mächte des Guten zu triumphieren. Zuerst kommt der Basisbau-Teil: Wir erbauen einen Dungeon nach unserem Geschmack, um Ressourcen abzubauen und um die Bedürfnisse unserer Kreaturen zu erfüllen. Auch Monster benötigen Entspannung – sollten wir keine passenden Freizeiträume einrichten, werden unsere Diener unmotiviert, arbeiten langsamer oder gehen überhaupt in den Streik. Grundsätzlich ist es ausreichend, auf dem Plan anzuzeichnen, wo welcher Raum gebaut werden soll. Unsere Diener machen sich danach an die Arbeit. Mit ein paar leichten Schlägen steigern wir ihre Arbeitsmotivation, damit sie schneller arbeiten. In den neuen Räumen erforschen wir Kreaturen und heuern sie dann an. Neben Gold gibt es auch eine neue Ressource: Bösartigkeit. Die Kämpfe in den Dungeons sind ein wenig mühsam – unsere Kreaturen liegen nämlich lieber in der Hängematte herum, als zu kämpfen (zumindest heilen sie da), oder sie sammeln am Zahltag ihr Geld ein, oder sie suchen sich ein Hähnchen zum Fressen. Damit sie kämpfen, müsst ihr sie oft von irgendwo in den riesigen Dungeons einsammeln (zum Glück gibt es eine Übersichtskarte) und bei den Gegnern abwerfen.