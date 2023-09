EA SPORTS feiert den Launch von FC 24 mit globalen Events

Der exklusive Vorabzugriff von EA SPORTS FC 24 ist jetzt für alle Käufer:innen der Ultimate Edition verfügbar. Die Standard Edition ist ab 29. September im Einzelhandel und online erhältlich.

Seit 30 Jahren hat EA SPORTS die Fußballkultur vernetzt, die nächste Generation inspiriert und die Spielweise der Fans verändert.

Gestern Abend veranstaltete EA SPORTS FC mehrere „FC Clubhouse“-Events in Metropolen wie London, Paris oder Madrid. Diese Events bringen Founder, Creators und Ambassadors zusammen und lassen sie gemeinsam kreieren, teilen und spielen. Weitere Events sind vor dem weltweiten Launch von EA SPORTS FC 24 in Köln, Mailand und New York geplant.

Einige der größten Namen der Fußballwelt waren bei den „FC Clubhouse“-Events mit dabei, darunter Thierry Henry, Heung-Min Son und Alex Scott in London, Jude Bellingham, Leicy Santos und Vinicius Junior in Madrid und Zinédine Zidane, Laura Georges und Ousmane Dembélé in Paris. Alle Gäste unterstützten das neue Kapitel von The World’s Game, unter ihnen Hunderte von Content Creators wie Miniminter oder DJ Mario.

Vor dem globalen Launch in der nächsten Woche können EA SPORTS FC-Fans ihren Wettkampfweg starten und sich ab heute für die Teilnahme an EA SPORTS FC Pro registrieren. Alle Einzelheiten zum FC Pro-Ökosystem werden am 25. September bekannt gegeben.

FC 24 präsentiert die vertraute Authentizität, mit 19.000 Profis, 700 Teams, 30 Ligen, 300 Fußballpartnern und vollem Einsatz für die Entwicklung des Fußballs für alle auf und neben dem Rasen. Spieler:innen, die dem Club vor dem 1. November beitreten, erhalten ein Leben lang FC-Founder-Status und exklusive Vorteile.

Weitere Informationen zu EA SPORTS FC, inklusive News, Videos, Blogs, Foren und Spiel-Apps gibt es unter easports.com/fc.