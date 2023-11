Ebenezer and the Invisible World im Test

A Christmas Carol

In Ebenezer and the Invisible World spielen wir Ebenezer Scrooge. Der ist bekannt als ein fieser alter Geizhals, der Kinder und vor allem Weihnachten hasst. Er ist die Hauptfigur in der berühmten Novelle A Christmas Carol (Eine Weihnachtsgeschichte) von Charles Dickens aus dem Jahr 1843. Die Geschichte seiner Erlösung durch drei Geister ist in der englischsprachigen Welt zu einer der wichtigsten Geschichten des Weihnachtsfestes geworden. Unsere Geschichte spielt nach den Ereignissen der Novelle. Ebenezer hat seine Fehler erkannt und versucht nun, Gutes zu tun. Wir verfügen über die Fähigkeit, Geister zu sehen und mit ihnen reden zu können. In London um die 1850 läuft aber gerade einiges schief. Der Industrielle Caspar Malthus hat Roboter entworfen, die die ohnehin schon völlig verarmten Lohnarbeiter in den Fabriken ersetzen sollen. Streiks der Arbeiter werden von seinen Robotern brutal unterdrückt. In dieser Situation machen wir uns auf den Weg, den wahnsinnigen Caspar Malthus und seine Roboterarmee aufzuhalten. An unserer Seite stehen Geister, die aufgrund von „unerledigten Aufgaben“ die Welt noch nicht verlassen können. Sie bitten uns, einem Menschen zu helfen oder sie anderweitig bei Aufgaben zu unterstützen, was ihnen selbst als Geist nicht direkt möglich ist. Als Dank für unsere Hilfe erhalten wir ihre Fähigkeiten. Manche dieser Fähigkeiten sind Angriffsfähigkeiten, andere helfen uns bei der Bewegung.

Andererseits ist aber auch eine Armee bösartiger Geister in der Stadt aufgetaucht, die uns, ebenso wie die Roboter, am Fortkommen hindern will. Neben den Geistern finden wir auch einige Erbstücke (verzauberte Gegenstände), die uns passive Kräfte verleihen. Auch drei Geisterkinder schließen sich uns an und unterstützen uns mit ihren Fähigkeiten, wenn wir sie denn finden können. Beim Händler Jasper können wir Nahrung oder Materialien, die wir für Upgrades benötigen, kaufen.