Egosoft enthüllt neue X4-Erweiterung und großes 7.00 Update

Egosoft freut sich das kommende große Update 7.00 und die neue Erweiterung X4: Timelines für das Weltraum-Simulationsspiel X4: Foundations vorzustellen, das unlängst seinen fünften Geburtstag feiern durfte.

Unsere bisherigen vier Erweiterungen haben das X4-Sandbox-Universum vergrößert und mit neuen Fraktionen, Schiffen und Handlungssträngen euer Interesse erregt. Heute möchten wir euch einen ersten Blick auf unsere nächste – etwas ungewöhnliche – Erweiterung für X4 geben.

X4: Timelines – Eine revolutionäre Erweiterung

Seht euch am besten gleich unser erstes Ankündigungsvideo für X4: Timelines an. In diesem Video zeigen wir euch einige der neuen Inhalte – und Egosoft-Gründer Bernd Lehahn verrät euch, was es mit der neuen Struktur und dem etwas anderen Gameplay-Loop von X4: Timelines auf sich hat.

Begib dich auf eine noch nie dagewesene Weltraum-Odyssee mit X4: Timelines, der neuesten Erweiterung im X4-Universum. X4: Timelines führt neue Spielende auf innovative Weise in die zentralen Spielmechanismen von X4 ein und wird auch altgediente Weltraumabenteurer faszinieren. Freu dich auf kolossale Herausforderungen und unerwartete Ausflüge in die Tiefen der Überlieferungen und Geschichte der X-Serie in einer spannenden neuen Storyline, die außerhalb der X4-Sandbox spielt.

X4: Timelines ist dein Tor zu unerforschten Gebieten und nie zuvor erzählten Geschichten. Wähle „Timelines“ im Hauptmenü von X4: Foundations und begib dich auf ein Abenteuer, das Zeit und Raum sprengt. Auf deinem Weg kannst du verschiedene Boni für dein X4-Sandbox-Universum freischalten.

MYSTERIÖSE NEUE SPIELHANDLUNG

In einer brandneuen geheimnisvollen Spielhandlung schlüpfst du in die Rolle von Harper Donel, Händler in den Grenzgebieten und riskanten Geschäften nicht abgeneigt. Eine schicksalhafte Begegnung ändert nicht nur deine kurzfristigen Pläne, sondern erschüttert auch die Grundlagen deines Verständnisses des Universums und aller Wesen darin. Bereite dich darauf vor, in eine Geschichte voller Überraschungen und Enthüllungen einzutauchen.

PACKENDE SZENARIEN UND EINZIGARTIGE BONI ZUM FREISCHALTEN

Eingebettet in die neue Spielhandlung von X4: Timelines erlebst du in einer Vielzahl von Szenarien die vielen verschiedenen Aspekte des X4-Gameplays. Beim Spielen dieser Szenarien werden außerdem neue Missionen innerhalb der X4: Timelines-Handlung und Boni für dein weiteres X4-Sandbox-Universum freigeschaltet – darunter neu interpretierte, klassische Schiffe aus der Geschichte des X-Universums.

X4: Timelines ist weit mehr als nur eine Erweiterung – es ist eine Revolution im X4-Universum. Ob mit Erfahrung in der Weltraumerkundung oder als Neuling in der Galaxie – dieses aufregende neue Kapitel wird dich mit seinem raffinierten Mix aus Geheimnis, Abenteuer und strategischem Gameplay begeistern.

Während sich die nächste Erweiterung deutlich von ihren Vorgängern unterscheidet, bleibt eines gleich: Gleichzeitig mit der Erweiterung wird ein umfangreiches kostenloses Update für X4: Foundations veröffentlicht. Update 7.00 wird gigantisch, und das Changelog wird sicher wieder einmal unsere eigenen Rekorde brechen… Im Frühjahr 2024 werden wir genauer auf 7.00 eingehen können und euch natürlich auch Zugang zur öffentlichen Beta geben, wie ihr es von uns gewohnt seid.

Update 7.00 – Veredelt dein Weltraumerlebnis

Das kostenlose Update 7.00 bringt eine Fülle von Verbesserungen und neuen Funktionen für X4: Foundations:

Neuinterpretierte Teladi- und Argonen-Großschiffe: Bestaune die überarbeiteten Designs dieser kultigen Schiffe, die deinen Begegnungen im Weltraum mehr Tiefe und Faszination verleihen.

Bestaune die überarbeiteten Designs dieser kultigen Schiffe, die deinen Begegnungen im Weltraum mehr Tiefe und Faszination verleihen. Neue Sektoren und Wahrzeichen: Erforsche neue, unbekannte Regionen im X4-Universum, erweitere deinen Horizont und deine Möglichkeiten!

Erforsche neue, unbekannte Regionen im X4-Universum, erweitere deinen Horizont und deine Möglichkeiten! Neue Xenon-Schiffe: Erlebe neue Schiffe der Hauptantagonisten des X-Universums – auf eine Weise, die selbst erfahrene X4-Piloten überraschen wird.

Erlebe neue Schiffe der Hauptantagonisten des X-Universums – auf eine Weise, die selbst erfahrene X4-Piloten überraschen wird. Überarbeitung der externen Kamera (F2): Erlebe ein grundlegend verbessertes und intuitiveres externes Kamerasystem.

Erlebe ein grundlegend verbessertes und intuitiveres externes Kamerasystem. Existenzielle Krise: Eine neue Endspiel-Herausforderung für Veteranen. Tritt gegen eine Fraktion an, die mit allen Mitteln gegen dich vorgeht. Wer eine friedlichere Reise anstrebt, kann diese hitzige Konfrontation auch meiden.

Eine neue Endspiel-Herausforderung für Veteranen. Tritt gegen eine Fraktion an, die mit allen Mitteln gegen dich vorgeht. Wer eine friedlichere Reise anstrebt, kann diese hitzige Konfrontation auch meiden. Kontinuierliche Engine-Verbesserungen: Genieße ein flüssigeres, stabileres Spielerlebnis dank der kontinuierlichen Verbesserungen an der Spiel-Engine.

Genieße ein flüssigeres, stabileres Spielerlebnis dank der kontinuierlichen Verbesserungen an der Spiel-Engine. Verbessertes Button-Remapping: Passe deine Steuerung flexibler an als je zuvor.

X4: Timelines und das Update 7.00 werden dich auf eine unvergessliche Fahrt durch Raum und Zeit mitnehmen. Bereite dich darauf vor, 2024 diese abenteuerliche neue Reise anzutreten. Bleib dran für weitere Updates und mach dich bereit, dein X4-Erlebnis neu zu definieren!

Die Entwicklung von X4: Timelines wird im Rahmen der Computerspieleförderung des Bundes durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit 799.698 Euro gefördert.