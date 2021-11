Einige Top mobile Spiele für iOS und Android 2021

Ein komplette Liste aller mobilen Spiele zu erstellen ist fast unmöglich, immer beliebter werden die Games für Android und iOS, immer mehr Hersteller produzieren Games für Smartphone und Tablet. Aber stellen wir uns vor, jemand der noch nie am Smartphone gespielt hat, fragt uns welche Games können wir empfehlen, welche sind bei den Nutzern beliebt um zu starten?

Durch diesem Ansatz kann die Auswahl erheblich vereinfacht werden. Wenn es nicht gerade um Online Casino Spiele geht, die heute auch sehr beliebt sind, dann sind die im folgenden beschriebenen 3 Spiele eine großartige Auswahl, um sein mobiles Spielerlebnis damit zu starten.

#1 Pokémon Go

Wenn es darum geht eine tolle Erfahrung mit seinem Smartphone und einem Handyspiel zu machen, ist Pokémon Go von Niantic wohl nicht mehr wegzudenken. Obwohl der Titel schon im Jahr 2016 erschienen ist, begeistert das Spielkonzept immer noch Millionen von Spieler*innen auf der ganzen Welt. Der Titel verbindet gekonnt eine virtuelle Spielewelt mit der echten Welt. In dem Spiel können Spieler*innnen mächtige Fantasiewesen fangen, weiter entwickeln und in virtuellen Kämpfen gegen andere antreten lassen.

Dazu ist es aber notwendig das heimische Wohnzimmer zu verlassen und hinaus zu gehen um seine Umgebung zu erkunden. Mittels AR (Augmented Reality) werden die besten Monster direkt über das Smartphone in deiner Stadt an versch. Orten eingeblendet und müssen über die GPS-Funktion und eine Landkarte gejagt und gefangen werden.

Das Game wird laufend weiter entwickelt und mit neuen Funktionen und Monstern versorgt, so sind mittlerweile über 650 der beliebten Monster überall auf der ganzen Welt verteilt und können gesammelt werden. Das Spiel gibt es als Gratis-Download für Android und iOS.

#2 Monument Valley

Das kostenpflichtige Monument Valley und insbesondere seine Fortsetzung Monument Valley 2 sind den Preis von ein paar Euro in jedem Fall wert, den selten konnte ein Spiel so durch seine künstlerische Darstellung, optischen Täuschungen als auch die herausfordernden Rätsel überzeugen.

Im zweiten Teil leitest du eine Mutter und ihr Kind durch eine Welt magischer Architektur, entdeckst gemeinsam mit ihnen unmögliche Pfade und spannende Rätsel und wirst in die Geheimnisse der Geweihten Geometrie eingeweiht. Die visuelle Gestaltung ist von einem bunten Mix aus unterschiedlichen architektonischen Stilen, Kunstbewegungen und persönlichen Einflüssen inspiriert, welche wiederum in tollen geometrischen Strukturen umgesetzt wurden.

Ein wirklich gelungener Rätselspaß, wobei es sich durchaus empfiehlt mit Teil 1 zu beginnen, dieser ist kostengünstiger und vom Umfang her sogar länger. Gibt es für Android als auch iOS zum Kauf.

#3 Raid: Shadow Legends

Wem Rätselspiele wie das zuvor besprochenen Monument Valley nicht so zusagen, der ist vielleicht beim Rollenspiel RAID: Shadow Legends besser aufgehoben. Der Titel ist als Free-2-Play Spiel ausgelegt, bietet aber InApp-Käufe um an bessere Gegenstände und sonstige Vergünstigungen zu kommen.

Auf dem Reich von Teleria liegt der Schatten des finsteren Lords Siroth aus dem Osten. Du bist als Spieler*in eine von zahlreichen lange gefallenen Krieger*innen Telerias, die vom Arbiter, dem unsterblichen Wächter des Landes, auferweckt wurden, um Siroth die Stirn zu bieten. Umfangreiche Spielstrategien, eine Mischung aus PvE- und PvP-Spielmodi, viele Möglichkeiten zur individuellen Charaktergestaltung und ein clan-basierter Gruppen-Spielmodus erwarten euch.

Die 3D-Grafiken des Fantasy-Sammel-Rollenspiels wissen dabei durchaus zu überzeugen und bieten detaillierte Heldenfiguren und Spielumgebungen. Den Titel von Entwickler Plarium gibt es sowohl für Android im Google Play Store, als auch für den AppStore von Apple.

Warum ist Mobile Gaming 2021 so beliebt?

Man kann viel über die Vorteile von Videospielkonsolen und PC-Spielen sprechen. Aber eines ist klar – die wenigsten Menschen wollen und haben die Möglichkeit, viel Zeit zu Hause auf der Couch zu verbringen.

Ist der Spieler viel unterwegs, wird er sein Lieblingshobby bestimmt nicht vernachlässigen wollen. Und hier kommen definitiv Handyspiele zum Zug. Das Smartphone ist mittlerweile immer dabei und fungiert als mobile Spielekonsole. So kann jederzeit, während man wartet, im Zug fährt oder Pause macht, schnell mal ein Spielchen gewagt werden um dabei zu entspannen.

Wir dürfen und also in Zukunft noch auf viele weitere spannende mobile Games mit noch besserer Grafik, Unterstützung von Streaming und dem Einsatz neuer Technologien wie AR oder Virtual Reality freuen.