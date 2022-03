Elden Ring im Test

The Lands Between

Das Zwischenland ist voll mit Feinden – aber auch die Tierwelt ist üppig vertreten. Schafe und Rehe grasen friedlich auf der Wiese, Hasen hoppeln durch das Gestrüpp, Schildkröten fressen Gras, Vögel ziehen ihre Kreise durch die Lüfte, übergroße Wölfe nagen in ihren Höhlen an den Knochen unvorsichtiger Besucher. Diese Tiere schreien gerade zu danach, erlegt zu werden. Seid ihr erfolgreich, sammelt ihr danach natürlich ihre Überreste ein, die zur Erstellung anderer Dinge verwendet werden können. Manche dieser Tiere sind absolut harmlos, die meisten Kreaturen greifen euch jedoch an.

Also geht es in den Nahkampf, wenn ihr nicht gerade mit Fernkampfwaffen oder einem Zauberspruch ein wenig Schaden auch auf Distanz austeilt. In den meisten Fällen endet es jedoch im Nahkampf, und da kommt es auf eure Fähigkeit an, diesen zu überleben. Gnade kennen eure Gegner nämlich nicht. Blocken, zuschlagen, wegrollen… und all das zur richtigen Zeit (und in die richtige Richtung) – das wird euch bald in Fleisch und Blut übergehen, oder ihr werdet andauernd sterben (und keinen Spaß haben). Schwere Angriffe bzw. Sprungangriffe durchbrechen im Regelfall die Verteidigungshaltung eurer Feinde, dadurch verursacht ihr höheren Schaden oder könnt gar kritische Treffer landen. Es gibt auch Konter und Spezialangriffe.

Ein Zaubertrank zur Heilung oder Verbesserung bestimmter Attribute zwischendurch schadet nicht – hoffentlich habt ihr in euch zuvor auf eine Schnelltaste gelegt. Während der Kämpfe immer auf eure (sich langsam regenerierende) Ausdauer achten – ohne Ausdauer könnt ihr nämlich nicht mehr wirklich kämpfen. Wichtig ist auch eure Zustandsanzeige. Hier seht ihr unter anderem, ob ihr vergiftet seid, stark blutet, von der roten Fäulnis befallen seid oder euch gerade bitterkalt ist. Wenn ihr sterben solltet (und ihr werdet öfters sterben), lasst ihr alle Runen (Währung) fallen, die ihr gerade bei euch habt. Kehrt zum Ort des Todes zurück, und ihr könnt sie euch wieder holen, wenn ihr vorher jedoch noch einmal sterbt, sind sie endgültig weg. Eine absolute Neuerung in Elden Ring ist die Möglichkeit, an vielen Stellen im Spiel Geister zu Hilfe zu rufen. Die kämpfen dann eine Zeit lang an eurer Seite, was extrem hilfreich sein kann.