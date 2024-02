Eleventh Hour Games veröffentlicht Action-RPG Last Epoch

Eleventh Hour Games, das aus einem Reddit-Post entstandene Indie-Studio hat die 1.0 des Action-Rollenspiels Last Epoch veröffentlicht.

Last Epoch ist seit vier Jahren im Early Access und ist jetzt auf Steam verfügbar, mitsamt aller Features: 15 Meisterschaftsklassen, ein einzigartiges Handelssystem, visuelle Verbesserungen und spannendes Gameplay, das bereits über eine Million Spieler:innen angezogen hat.

„Ich möchte all unseren Fans von ganzem Herzen danken“, sagt Judd Cobler, Gründer und CEO von Eleventh Hour Games und Game Director von Last Epoch. „Wir sind ein Team, das aus der ARPG-Community hervorgegangen ist. Mit Last Epoch so weit gekommen zu sein und dieses Werk mit euch zu teilen, ist ein wahr gewordener Traum. Wir können es kaum erwarten, dass ihr die Vollversion und die Pläne, die wir für die Zukunft haben, erleben könnt.“

Die Veröffentlichung ist der Höhepunkt einer lebhaften Launch-Woche für Entwickler Eleventh Hour Games. Nach der Enthüllung eines Technical Trailers zu Last Epoch werden Streamer:innen diese Woche mit Hilfe von Twitch Drops kostenlose Gegenstände verschenken können, während Wettbewerbe laufen, bei denen es Hardware im Last Epoch-Design zu gewinnen gibt. Spieler:innen können außerdem den Soundtrack des Spiels live erleben, der im Rahmen der Feierlichkeiten zu zehn Jahren Videospielmusik an der UCLA gespielt wird, dirigiert vom Last Epoch-Komponist Erik Desiderio.

Last Epoch ist ein loot-basiertes Top-Down-Action-Rollenspiel mit 15 verschiedenen Meisterschaftsklassen, über 120 Fertigkeiten (mit eigenem anpassbarem und transformierbarem Fertigkeitenbaum) und über 300 einzigartigen Gegenständen, von denen jeder seine eigenen Build-definierenden Eigenschaften hat. Last Epoch ist bereits auf Steam erhältlich, wobei die Deluxe und Ultimate Editionen einzigartige Gegenstände und Extras bieten.