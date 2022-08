Esports-Talentförderung in Österreich durch VARTA und FOKUS

Experte für Batterietechnologie und Energiespeicher – und das erfolgreiche Esports Team FOKUS haben sich auf eine Partnerschaft verständigt.

VARTA wird per sofort Partner des Esports Teams und unterstützt zukünftig alle Esportler und Content Creator von FOKUS mit innovativen Produkten.

Inhaltlicher Fokus der Kooperation ist dabei die neue, zum ersten Mal durchgeführte FOKUS Esports Academy, die in Österreich exklusiv von VARTA ermöglicht und präsentiert wird. Gemeinsam suchen VARTA und FOKUS ab November dieses Jahres über zahlreiche Scouting Turniere die vielversprechendsten eFootball Talente Österreichs. Herausragende Leistungen münden über ein nationales Finale letztlich in das große DACH-Finale, in dem sich die talentiertesten Gamer für einen Platz in der neu gegründeten FOKUS Esports Academy empfehlen und ein nachhaltiges sowie innovatives Förderprogramm absolvieren dürfen. Weitere Informationen dazu folgen im Oktober 2022.

VARTA x FOKUS – Verbunden durch Performance

Das beste Produkt ist das Ergebnis einer herausragenden Leistung der gesamten Organisation. Dazu braucht es mehr als reine Energie – es braucht auch Verlässlichkeit. Und das verbindet die Marken VARTA und FOKUS. Beide Unternehmen streben in ihrem Wirken nach absoluter Spitzenleistung. VARTA arbeitet an Batterieprodukten für die Zukunft, die ein unabhängigeres Leben ermöglichen. FOKUS spielt auf den relevantesten Bühnen und in den größten Ligen der Welt um Titel und erreicht mit Deutschlands Gaming Influencer Nummer 1, EliasN97 sowie vielen weiteren erfolgreichen Esportler und Content Creator eine starke authentische Sichtbarkeit und hohe Präsenz in den sozialen Medien.

Dennis Andreas Nirtl, Gründer und Geschäftsführer von FOKUS, blickt zuversichtlich auf die Partnerschaft: „Schon vom ersten Gespräch an haben wir gemerkt, dass uns wichtige Werte einen und VARTA der perfekte Partner ist, wenn es um die hier relevanten Themen Performance und Nachhaltigkeit geht. Wir freuen uns daher sehr, gemeinsam unsere innovative Esports Academy umsetzen zu können, um zusammen die Stars von Morgen zu entwickeln.“

Neben dieser Flagship-Aktivierung profitiert die Community zukünftig auch von spannenden Formaten auf diversen Kanälen. Die Sportmarketing-Agentur WWP Group war bei der Entstehung und Konzeption der Partnerschaft beratend und unterstützend tätig.