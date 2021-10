Exklusive Entwickler-Featurette zu Disciples: Liberation

Publisher Kalypso Media und Entwickler Frima Studio teilen eine Woche vor Release eine exklusive Entwickler-Featurette von Disciples: Liberation.

Studio Creative Director Louis Lamarche enthüllt im Video unter anderem Avyannas Widersacherin Katanira, die Anführerin des Schleiers, und einen ersten Blick in das „Queen’s Nest“. Außerdem erfahren Spieler:innen mehr über einen der insgesamt 9 Gefährten: Bagthal, von Dämonen gefangen gehalten und versklavt, stellt er sich gegen Bethrezen und seine Unterdrücker und kämpft an Avyannas Seite gegen die Sklaverei in Nevendaar.

Interessierte Spieler:innen können die 8-stündige Disciples: Liberation Demo weiterhin über Steam herunterladen und einen Teil Nevendaars bereits vor Release nächste Woche kennenlernen.

Disciples: Liberation erscheint am 21. Oktober für Windows-PC, Xbox One, Xbox Series X|S sowie PlayStation®4 und PlayStation®5.