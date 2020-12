F1 2020 erhält komplette F2 2020-Saison

Das kostenlose F2-Update für F1 2020 ermöglicht es allen Hobby-Rennfahrern die komplette F2 2020-Saison selbst zu erleben. Das kostenlose Update ist ab sofort für alle Plattformen als Download verfügbar.

Nach dem spektakulären Finale der 2020 FIA Formula 2 Championship am letzten Rennwochenende in Bahrain gibt Codemasters den Spielern von F1 2020, dem offiziellen Videospiel zur 2020 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, die Möglichkeit, mit dem kostenlosen F2 2020 Saison-Update als Teil von F1 2020 die Geschichte neu zu schreiben. Alle F1 2020-Piloten können sich ab sofort mit dem kompletten Line-Up aller elf Teams miteinander messen, inkl. dem neuen FIA Formula 2 Champion, Mick Schumacher.