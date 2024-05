Fabledom im Test

Die Siedler

Werdet zum Herrscher über ein Fantasy Königreich! Baut euer kleines Reich von Anfang an auf, indem ihr mit ein paar Siedlern auf einer Wiese das erste Gebäude errichtet und dann immer neuere und bessere Gebäude hinzufügt und alle mit Straßen verbindet. Zur Not gehen eure Leute auch über das Gras, aber auf befestigten Wegen geht es schneller. Je attraktiver eure Stadt ist, desto mehr neue Bewohner (genannt Fabelinge) kommen, um hier zu wohnen und zu arbeiten. Am wesentlichen Spielprinzip hat sich also seit dem Urgroßvater des Genres, Sim City (Maxis, 1989), nicht viel geändert. Was sich aber natürlich geändert hat, ist die Grafik. Die ist heute nämlich in 3D, kann herangezoomt und von allen Seiten betrachtet werden. Das schaut gut aus, dafür röhren die Lüfter meines Rechners aber los wie bei Cities: Skylines II, obwohl meine RTX 3060 Grafikkarte doch deutlich über der Mindestanforderung (GTX 1060 / RX 580) liegt.

Als erstes bauen wir einen kleines Gehöft und weisen ein Familienoberhaupt zu. Familienoberhäupter kümmern sich darum, dass die Bewohner in den einzelnen Wohnorten alles bekommen, was sie so brauchen um glücklich zu sein (vor allem Essen). Dann noch einen Brunnen, der die ganze direkte Umgebung mit Wasser versorgt, und schon kommen die ersten neuen Fabelinge in unser sich entwickelndes Dorf. Grundsätzlich kommen alle acht Tage neue Fabelinge, solange ihr genug Wohnraum habt und euer Reich attraktiv für neue Siedler erscheint. Ihr müsst dann immer entscheiden, ob ihr sie aufnehmen wollt oder nicht. Ohne Wohngebäude müsst ihr sie abweisen. Sobald ihr einen Bauernhof habt, könnt ihr entscheiden, was dort angebaut werden soll. Schon bald kommen auch die ersten Industriebetriebe dazu, beginnend mit einem Holzfällerlager. So weit spielt sich Fabledom also wie eine der üblichen Städtebausimulationen.