Final Fantasy XIV Online: Patch 7.1 erscheint im November

Neuer Trailer für Patch 7.1 „Crossroads“ sowie Veröffentlichungsdatum vom 12. November enthüllt.

FINAL FANTASY™ XIV Online Produzent und Direktor Naoki Yoshida stellte am Freitag während der Übertragung des Briefs des Produzenten LIVE einen neuen Trailer mit dem Titel „Crossroads“ für Patch 7.1, das erste große Update nach der Veröffentlichung der jüngsten Erweiterung Dawntrail™, vor und gab das Veröffentlichungsdatum vom 12. November 2024 bekannt.

Während der Übertragung präsentierte Yoshida zudem „Echos aus Vana‘diel“, den langersehnten Allianz-Raid, der in Zusammenarbeit mit dem ersten MMORPG von SQUARE ENIX®, FINAL FANTASY XI, entstanden ist. Der erste Raid der Serie, „Jeuno: Die erste Etappe“, wird im Zuge von Patch 7.1 implementiert. Dieser Kampfinhalt für 24 Spielende lässt die Welten der zwei Kult-MMORPGs miteinander verschmelzen, indem sich Abenteurer:innen auf eine Reise in die Welt von Vana‘diel begeben. Yoshida gewährte des Weiteren einen Einblick auf bevorstehende Inhalte wie einen Raid auf „fataler“ Schwierigkeitsstufe für acht Spielende (erscheint mit Patch 7.11), den ersten Raid für 24 Spielende auf Schwierigkeitsgrad „chaotisch“ (erscheint eine Woche nach Patch 7.15), sowie Aktualisierungen für PvP-Inhalte, Übungen in der Anfänger-Arena und mehr.

Die Patch-Serie 7.1 wartet mit neuen Inhalten, Aktualisierungen und mehr auf, darunter:

Neue Aufträge des Hauptszenarios – Am Scheideweg

Am Scheideweg Neuer Dungeon – Die Forschungsstation Yuweyawata

Die Forschungsstation Yuweyawata Neuer Allianz-Raid für 24 Spielende – „Echos aus Vana‘diel“ – „Jeuno: Die erste Etappe“

„Echos aus Vana‘diel“ – „Jeuno: Die erste Etappe“ Neue Prüfung – Gok Tajaal – Ewige Königin

Gok Tajaal – Ewige Königin Neue Traumprüfung – Traumprüfung – Byakko: Stelle dich Byakko, einer der vier Teilheiligen, auf Stufe 100.

Chaotischer Allianz-Raid – Wolke der Dunkelheit (chaotisch): Ein neuer, extrem schwerer Raid für 24 Spielende, der eine Woche nach Patch 7.15 hinzugefügt wird.

Wolke der Dunkelheit (chaotisch): Ein neuer, extrem schwerer Raid für 24 Spielende, der eine Woche nach Patch 7.15 hinzugefügt wird. Neuer Fataler Raid – Eine zweite Zukunft (fatal)

Neue Aufträge der Freundesvölker – Spieler:innen aller Kampfklassen können dem Freundesvolk der Pelupelu in neuen Aufträgen unter die Arme greifen.

Spieler:innen aller Kampfklassen können dem Freundesvolk der Pelupelu in neuen Aufträgen unter die Arme greifen. Neue Wunschlieferungen – Nitowikwe

Nitowikwe Zusätzliche Aufträge für Rollen und den Markt von Wachumeqimeqi – Spieler:innen, die alle Rollenaufträge oder alle Aufträge des Markts von Wachumeqimeqi aus Dawntrail abgeschlossen haben, können die jeweiligen Geschichten zu ihrem krönenden Abschluss bringen.

Spieler:innen, die alle Rollenaufträge oder alle Aufträge des Markts von Wachumeqimeqi aus Dawntrail abgeschlossen haben, können die jeweiligen Geschichten zu ihrem krönenden Abschluss bringen. Neue Hildibrand-Auftragsserie – Jedermanns Lieblingskriminologe sorgt auch in Dawntrail für Heiterkeit.

Jedermanns Lieblingskriminologe sorgt auch in Dawntrail für Heiterkeit. Neues Spiel+ Unterstützung für alle Inhalte inklusive Patch 7.0 – Aufträge des Hauptszenarios, Jobaufträge und Rollenaufträge können erneut gespielt werden.

Aufträge des Hauptszenarios, Jobaufträge und Rollenaufträge können erneut gespielt werden. Neues für den Inhaltshelfer – Der Nebenauftrags-Dungeon Halatali wird dem Inhaltshelfer hinzugefügt. Weitere Ergänzungen sind geplant.

Der Nebenauftrags-Dungeon Halatali wird dem Inhaltshelfer hinzugefügt. Weitere Ergänzungen sind geplant. Aktualisierung für Unterkünfte – Es wird künftig möglich sein, Innenausbau-Designs aus verschiedenen Wohngebieten unabhängig des Standorts des Grundstücks auszuwählen. Neue Designs werden ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Es wird künftig möglich sein, Innenausbau-Designs aus verschiedenen Wohngebieten unabhängig des Standorts des Grundstücks auszuwählen. Neue Designs werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. Aktualisierungen für PvP – Überarbeitung mehrerer Karten für Crystalline Conflict, Änderungen an PvP-Kommandos und mehr.

Überarbeitung mehrerer Karten für Crystalline Conflict, Änderungen an PvP-Kommandos und mehr. Sonstige Aktualisierungen – Weitere Neuerungen für die Anfänger-Arena, die erlauben, viele verschiedene Kampfmechaniken zu üben, NPCs im domanischen Mahjong werden vertont und mehr.

Weitere Informationen und die neuesten Updates zu Inhalten, die mit Patch 7.1 und den darauffolgenden kleineren Patches hinzugefügt werden, können auf der Promo-Seite gefunden werden: https://de.finalfantasyxiv.com/dawntrail/patch_7_1

Darüber hinaus wurde während der Übertragung enthüllt, dass FINAL FANTASY XIV: Dawntrail — The Art of Succession -Relics of Heritage- voraussichtlich am 29. April 2025 veröffentlicht wird und ab sofort im Square Enix Store vorbestellt werden kann. Vorbestellungen bei anderen großen Buchhändlern werden ab sofort entgegengenommen. Dieses Artbook für die Dawntrail-Erweiterung enthält hunderte Seiten an farbenfrohen Kunstwerken, inklusive Illustrationen von Charakteren, Umgebungen, Ausrüstungen und mehr. Physische Ausgaben des Artbooks enthalten außerdem einen Gegenstandscode für den Begleiter „Erenville-Puppe“. Für weitere Informationen siehe: https://sqex.to/db3ZB

Flibustier Paris ist eine Schmuckmarke im Familienbesitz, die hochqualitativen Schmuck „handgefertigt in Frankreich“ herstellt. Flibustier Paris hat in Zusammenarbeit mit FFXIV eigens eine Kollektion von drei Armreifen kreiert, die mit Edelsteinen und 925er Silber die Staatlichen Gesellschaften im Spiel repräsentieren: den Mahlstrom, die Bruderschaft der Morgenviper und die Legion der Unsterblichen. Vorbestellungen werden ab heute, Freitag dem 1. November, auf der internationalen und japanischen Webseite von Flibustier Paris entgegengenommen. Auf der folgenden Webseite können weitere Inforrmationen eingesehen und Vorbestellungen getätigt werden: https://flibustierparis.com/