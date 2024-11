Empire of the Ants im Test

FAZIT Sven (PC)

Während Martin sich die PlayStation 5 Fassung von Empire of the Ants angeschaut hat, durfte ich einen Blick auf die PC-Version machen. Rein technisch gibt es absolut nichts zu bemängeln, meine RTX 3060 konnte das Spiel unter 4K ohne Probleme darstellen. Und das Spiel schaut aus wie eine Tierdoku von Planet Earth. Ich habe einige Level durchgespielt und kann nur sagen – ich werde Ameisen nie wieder mit denselben Augen sehen als zuvor. Der Blickwinkel auf die Welt durch die Augen einer (intelligenten) Ameise ist lehrreich, wenngleich das Spiel natürlich nur von der Natur „inspiriert“ und keinesfalls realitätsgetreu ist. Wir reden mit anderen Ameisen ebenso wie mit anderen Tieren. Wir kommen aus einem gigantischen Ameisenbau, der gerade aus dem Winterschlaf erwacht und müssen unsere Armeen anführen, um neue Außenposten zu erobern und auszubauen. Eine der Hauptmechaniken des Spieles sind die Kämpfe – und die erinnern stark an die Schlachten in der Total War-Reihe. Während wir bei den Total War-Spielen wie ein Vogel über dem Schlachtfeld immer alles (im Sichtbereich unserer Einheiten) sehen können, so sind wir in Empire of the Ants live dabei und können sogar sterben. Am besten platzieren wir uns auf einem Hügel, von dem aus wir das Schlachtfeld überblicken und unseren Einheiten Befehle geben können.

Außerhalb der Schlachten sind wir auch oft alleine unterwegs und erkunden die Umgebung. Feindliche Termiten? Eine strohdumme Schnecke? Ein verfaulendes Obst? Es gibt immer was zu finden. Und wir können an vielen Objekten herumklettern wie einst Bubendorfer auf der Felswand. Nur Wasser mag unser Held nicht, aber wir können dafür ziemlich weit springen, wie eine Heuschrecke. Oft müssen wir auch unsere Ameisenbauten ausbauen – neue Räume, die diverse Funktionen haben – Verteidigungsanlagen, Produktionsstätten, Forschungseinrichtungen. Insgesamt ist Empire of the Ants also recht abwechslungsreich, und diese Mischung aus Echtzeitstrategie, Basisbau und Action-Adventure macht einfach Spaß.