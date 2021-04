Final Fantasy XIV: Shadowbringers – Details zu Patch 5.5

Final Fantasy XIV Online Patch 5.5

Patch 5.5, betitelt „Death Unto Dawn“, wird über zwei Teile hinweg die anstehende vierte Erweiterung Endwalker in Szene setzen. Der erste Teil wird planmäßig am 13. April veröffentlicht und wartet mit dem heiß ersehnten dritten Kapitel von „YoRHa: Dark Apocalypse“ auf – der von NieR inspirierte Allianzen-Raid, der die Handschrift der Gastentwickler Yosuke Saito und YOKO TARO trägt. Darüber hinaus erwartet Fans eine Fülle an neuen Kampfinhalten und Erzählungen, Systemaktualisierungen und mehr.

Yoshida über die PlayStation 5-Version

Während des Briefs des Produzenten LIVE enthüllte Produzent und Direktor Naoki Yoshida zudem neue Informationen über die PlayStation 5-Version von Final Fantasy XIV Online, die bei der Veröffentlichung von Patch 5.5 in die offene Beta-Phase geht. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Upgrades wie einer verbesserten Bildfrequenz, schnelleren Ladezeiten und Unterstützung von 4K-Auflösung wird diese Neuveröffentlichung weitere Trophäen, DualSense haptisches Feedback und Unterstützung von 3D-Audio mit sich bringen.

Nutzer, die eine PlayStation 4-Lizenz auf ihrem Dienstkonto registriert haben, können zu Beginn der offenen Beta-Phase ohne zusätzliche Kosten zur PS5 Upgrade Edition nachrüsten. Neue Spieler können derweil mit der PlayStation 5 über die kostenlose Testversion des Spiels zugreifen. Die Vollversion für die PlayStation 5 wird nach Abschluss der offenen Beta-Phase zum Kauf erhältlich sein.