Flint: Treasure of Oblivion im Test

Crewmanagement

Im Laufe des Spieles finden wird eine ganze Menge an Crewmitgliedern, die alle einzigartige Fähigkeiten mitbringen. Bereits in Saint-Malo könnt ihr einen Koch, einen Schwertkämpfer, einen Schmied, einen Waffenmeister, einen Priester, einen Schmuggler, einen Chirurgen und möglicherweise noch ein paar weitere optionale Crewmitglieder anwerben. Spielkarten können in den Umgebungen gefunden werden, verbrauchbare Hilfsmittel im (jederzeit verfügbaren) Shop gekauft werden. Mit diesen Hilfsmitteln lassen sich auch recht effektive Kombos erstellen, um das Maximum aus den vorhandenen Waffen herauszuholen. Damals waren die Kämpfe eben noch weitgehend Mann gegen Mann, zum Nachladen einer Muskete während eines Kampfes werdet ihr nur in wenigen Situationen ausreichend Zeit haben. Gut, wenn ihr neben der Muskete und dem Säbel auch noch eine Granate vorbereitet habt. Das Management eures Teams ist ein wesentlicher Aspekt des Spieles – Ausrüstung, einzusetzende Fähigkeiten, und das bei einer gar nicht so kleinen Crew, von der ihr aber immer nur bis zu sechs Leute auf einen Landausflug mitnehmen dürft. Nehmt am besten Leute in euer Team, deren Fähigkeiten sich gut kombinieren lassen. Trinkt Rum um eure Stärke zu erhöhen, trinkt Kaffee um eure Geschicklichkeit zu verbessern, heilt Kameraden im Kampf mit Bandagen oder außerhalb des Kampfes mit Heilsalben. Das Inventar- und das Crew-Management ist ein wichtiger Teil des Spieles. Erhöht die Erfahrung eures Teams, indem ihr die erbeuteten Goldstücke verteilt, aber behaltet ein wenig zurück, um ein paar Ausrüstungsgegenstände zu kaufen.

Mann gegen Mann-Kämpfe gibt es im Spiel ausreichend – was es jedoch nicht gibt, sind Seegefechte. Finde ich irgendwie schade bei einem Piratenspiel. Was es auch nicht gibt, ist eine Sprachausgabe. Viele der zahlreichen Dialoge (bzw. relevanten Ereignisse) werden dafür aber durch aufwendig gezeichnete Comicpanels illustriert, was deutlich besser ist, als wenn nur der Text über den Köpfen aufpoppt oder irgendwo in einem Textfeld erscheint.

Die PC-Fassung ist neben Steam auch auf GOG und im Epic Store erhältlich. Ihr könnt sie mit dem Gamepad steuern, allerdings bin ich beim Spielen am Fernseher nicht so wirklich glücklich geworden, weil das Spiel recht viele Texte darstellt, die aus mehreren Metern Entfernung nicht so ideal zum Lesen waren. Die Grafikanforderungen für den PC werden vom Hersteller recht moderat angegeben (GeForce GTX 960 ? Sind die nicht schon alle verrostet?), aber dank Unreal 5 Engine ist auch mein GeForce RTX 3060 + Ryzen 5 5500 Gespann zumindest recht laut geworden.