Folge 5 inspirierenden Geschichten von Migranten in Songs of Travel

Causa Creations präsentiert sein neues Spiel Songs of Travel, eine interaktive animierte Graphic Novel, in der erzählt wird, wie unterschiedliche Migranten ihren Platz in der Welt gefunden haben.

Das Spiel erscheint 2024 für iOS und Android. Eine animierte Graphic Novel, in der die einzigartigen Geschichten von fünf Migranten erzählt werden, die einen Neuanfang in Europa suchen. Gemeinsam ergeben diese Geschichten ein Mosaik aus unseren Hoffnungen, Träumen und Identitäten, unserer Heimat und den Dingen, die uns am meisten bedeuten.

Ziel von Songs of Travel ist es, die persönlichen Geschichten von Migranten einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und ein lebendiges Bild zum Thema Migration zu zeichnen. Die Erzählungen werden durch die Erfahrungen des syrischen Künstlers Jack Gutmann verknüpft, der gemeinsam mit dem Entwickler des Spiels, Causa Creations, das preisgekrönte Spiel „Path Out“ gestaltet hat.

Die Geschichten werden von einem speziell kuratierten Soundtrack der nordirischen Komponistin Elaine Agnew begleitet. Die Verwendung dieser Musik ist ein wesentliches Element des Projekts, das 2024 auf den vier Partnerfestivals in Irland (Cellissimo), Schweden (Fairplay Chamber Music), Norwegen (Valdres Sommersymfoni) und 2025 in den Niederlanden (Klavierbiennale) präsentiert wird.

Folge den Erzählungen von:

Light, einem nicht-binären syrischen Flüchtling, der nach Jahren der Not und des Krieges in Syrien und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Wien ankommt.

Vân, der Tochter eines vietnamesischen Vertragsarbeiters, die in Ostdeutschland aufgewachsen ist und sich mit der Dualität vietnamesisch-deutscher Herkunft auseinandersetzen muss.

Michele, dem Sohn von Francesco Cicora, einem italienischen Bergmann, der bei der großen Bergbaukatastrophe von Marcinelle 1956 in Belgien ums Leben kam.

Hasan, der im Alter von einem Jahr nach Österreich kam, als seine Mutter aus Istanbul, Türkei, dorthin zog.

Olya, einer ukrainischen Anwältin und Geflüchteten, die bereits zweimal fliehen musste: zuerst, als sie 2014 ihre Heimat Donezk verließ und nach Kiew floh, und dann, als sie 2022 nach Ausbruch des Krieges aus der Ukraine floh.

Über Causa Creations:

Causa Creations ist ein Boutique-Spielentwicklungsstudio mit Sitz in Wien, Österreich. Das unabhängige Unternehmen wurde 2014 gegründet und wird derzeit von Georg Hobmeier, Ben Wahl und Christian Knapp geleitet. Das multidisziplinäre Team aus erfahrenen Entwicklern, Künstlern und Designern hat es sich zur Aufgabe gemacht, ganzheitliche Erlebnisse zu schaffen, die das Publikum nicht nur unterhalten, sondern es auch einbeziehen und informieren. Spiele sind für sie mehr als ein unterhaltsamer Zeitvertreib: sinnvolle, bereichernde Erfahrungen, die uns verbinden, unsere Wahrnehmung herausfordern und Einblicke in die Welt um uns herum gewähren. Ihr Ziel ist es, die Grenzen dessen, was Spiele leisten können, durch bahnbrechende Innovation und ein auf Menschen bezogenes Design zu erweitern.