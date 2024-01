Forgotten Lectures – Fall of a Dynasty – Visual Novel Made in Austria

Forgotten Lectures – Fall of a Dynasty – The Beginning ist der erste Teil einer neuen Science Fiction Visual Novel Serie, die einen ersten Einblick in ein lange vergessenes Universum erlaubt.

Das Universum

Die Menschheit hat nach den Sternen gegriffen und einen signifikanten Teil der bekannten Galaxis erobert. Unter der Herrschaft einer kaiserlichen Dynastie, die von vielen Adelshäusern unterstützt wurde, blühte die Menschheit über Äonen hinweg auf – bis sie auf die Kreen Hegemonie traf. Die Folgen waren ein sich über Jahrhunderte ziehender blutiger Krieg, den keine Seite für sich entscheiden konnte. Es wurde ein Waffenstillstand beschlossen. Seither herrscht ein unruhiger Frieden mit kleineren lokalen Auseinandersetzungen in den Grenzregionen. Doch über die Jahrhunderte hinweg besann sich die Menschheit zu sich selbst und interne Grabenkämpfe und Schlachten um Vorherrschaft und Macht wurden wieder zur Tagesordnung.

Die Story

Als Sohn und potentieller Thronfolger eines kleinen, jedoch religiös sehr einflussreichen Adelshauses, werdet ihr unmittelbar in eine Welt voller Intrigen gestoßen. Gerade erst in der Hauptstadt einer alliierten Nation angekommen, trefft ihr zum ersten Mal seit eurer Kindheit eure Verlobte, die Hochzeit, vor langer Zeit von euren Familien geplant und arrangiert. Doch eure beiden Welten könnten nicht unterschiedlicher sein. Ihr unternehmt die ersten Schritte aus einer tief religiös dominierten, simpel-ländlich orientierten Welt in den Einflussbereich einer dekadenten kriegstreibenden Supermacht, deren Armeen und Raumflotten nur von den kaiserlichen Truppen übertroffen werden, Missverständnisse, Missgeschicke und Probleme sind vorprogrammiert.

Über das Spiel

FL-FoaD ist ein auf Unity basierendes Visual Novel, das über 18 Monate von Grund auf entwickelt wurde. Die Entwicklung startete ursprünglich auf dem Genre Liebling RENPY und erste Teile wurden auf Itch.io veröffentlicht. Später erfolgte der Wechsel zu Unity und mehrere Wellen an Überarbeitungen um die Qualität zu verbessern, folgten. Mit der Steam-Version erhielt das Spiel ein umfangreiches Grafik-Upgrade. Zudem wurde der interne Aufbau für den zweiten Spielmodus verbessert.

Das Spiel hat mehrere mögliche Enden basierend auf Entscheidungen entlang des Weges und potentiellen Interaktionen mit anderen Charakteren und eröffnet nach erstmaligem Abschließen einen alternativen zweiten Spielmodus mit zusätzlichen Inhalten.

Early Access

Die Grundstory aus der Perspektive des Hauptcharakters ist von Beginn an komplett spielbar. Allerdings ist ein zweiter Spielmodus in Entwicklung und wird in laufenden Updates regelmäßig erweitert. Während die Grundstory ausschließlich aus der Sicht des Hauptcharakters erzählt wird und man natürlich nur dessen Erlebnisse sieht, beleuchtet der zweite Spielmodus die Vorkommnisse um ihn herum. Politik, Pläne, Intrigen, die außerhalb seiner Wahrnehmung stattfinden und wer die Fäden seines Schicksals zieht.

Über Forgotten Lectures

Ist ein neuer Indie-Entwickler und 3D-Künstler, der Mitte 2022 in die Welt des 3D-Designs und Visual Novels Schreiben eintauchte. Mit Sitz in einer Kleinstadt auf dem Land in Österreich wurde jede freie Minute darauf verwendet, sich mit 3D-Werkzeugen vertraut zu machen und eine große Anzahl an Charakteren und Umgebungen zu erschaffen, um der Welt von Fall of a Dynasty ein einzigartiges Gefühl zu verleihen.

Technische Voraussetzungen

MINIMUM:

OS: Windows 10 oder neuer

Prozessor: Intel I3 oder vergleichbar

RAM: 8 GB

Auflösung: 1920×1080

DirectX: Version 10

Speicherplatz: 4 GB

EMPFOHLEN:

OS: Windows 10 oder neuer

Prozessor: Intel I5 oder vergleichbar

RAM: 16 GB

Auflösung: 1920×1080

DirectX: Version 10

Speicherplatz: 4 GB

