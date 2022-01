Game & Watch: The Legend of Zelda im Test

Ein Link in der Vergangenheit

Game & Watch: The Legend of Zelda enthält zunächst mit The Legend of Zelda und Link’s Adventure die beiden Erstlinge der Spielreihe. Die beiden 8-Bit Titel liegen in der ursprünglichen NES-Fassung vor und sind sowohl in der japanischen als auch in der englischen Fassung spielbar, auf deutsche Texte muss man auch in dieser Version nach wie vor verzichten. Spielerisch bekommt man also zwei Klassiker der Spielgeschichte geboten, wobei vor allem der erste Teil war durch seine offene Welt und das nichtlineare Gameplay zu einem Vorreiter eines ganzen Genres. Der Nachfolger gilt dagegen aufgrund seiner Side-Scroller-Spielelemente und der ständigen Perspektivwechsel als sehr eher umstritten. In meinem persönlichen Ranking der drei auf dem Game & Watch verfügbaren Hauptspiele rangiert Link’s Adventure ebenfalls auf dem letzten Platz.

Das dritte Spiel im Bunde ist aber nicht wie erwartet auch der dritte Teil der Spielreihe, A Link to the Past, sondern der Gameboy Ableger Link’s Awakening aus dem Jahr 1993. Das ist dann doch etwas enttäuschend, zählt doch der SNES-Klassiker zu den beliebtesten Titeln der Spielreihe überhaupt. Da Link’s Awakening aber viele Elemente des Vorgängers übernimmt, etwa den Genremix aus Erkundungen, Kämpfen und Rätseln oder die Steuerung, ist es durchaus ein fast adäquater Ersatz und sicherlich das Highlight der Sammlung. Leider handelt es sich aber nicht um die kolorierte Neuauflage für den Game Boy Color, sondern um die monochrome Original-Version. Dafür sind auch zusätzlich deutsche und französische Bildschirmtexte verfügbar. Insgesamt bietet somit Game & Watch: The Legend of Zelda ein sehr umfangreiches Spielerlebnis, welches mindestens 30 Stunden an reiner Spielzeit in Anspruch nehmen wird.