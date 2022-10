Gameplay-Trailer gewährt neue Einblicke in ONE PIECE ODYSSEY

Bandai Namco Europe stellt heute einen neuen Gameplay-Trailer zu ONE PIECE ODYSSEY vor, der mehr über die Features des Spiels verrät und neue Einblicke in das aus den Erinnerungen der Strohhütte geschaffene Alabasta gibt.

Die Strohhutbande bricht dorthin auf, um ihre verlorenen Kräfte wiederzuerlangen sowie mehr über die Geheimnisse von Waford zu erfahren.

In ONE PIECE ODYSSEY erkunden die Spielerinnen und Spieler Gebiete mit diversen Charakteren der Strohhütte, von denen alle über einzigartige Fähigkeiten verfügen, die nützlich sind, um alles zu finden, was es zu entdecken gibt.

Ergänzend zur Haupthandlung werden die einzelnen Charaktere der Strohhutbande in Nebengeschichten in den Vordergrund gestellt, in denen sie ihre besonderen Fähigkeiten einsetzen, um Quests zu erfüllen. Außerdem können Spielerinnen und Spieler bei Kopfgeldjagden gefährliche Piraten zur Strecke bringen, um Belohnungen zu erhalten. Beide Modi erlauben es Spielerinnen und Spielern auf verschiedene Möglichkeiten im Spiel voranzukommen.

ONE PIECE ODYSSEY bietet Kämpfe, bei denen verschiedene Angriffe, Fähigkeiten und Gegenstände zum Einsatz kommen. Während des Kampfes können die Spielerinnen und Spieler verschiedene Charaktere und Fertigkeiten einsetzen, um die Schwächen der Gegner auszunutzen, sich zu heilen und mit Items wie dem von Sanji zubereiteten Essen die Oberhand zu gewinnen. Die Kämpfe des Spiels verfügen über eine einzigartige Mechanik, bei der die Fans Situationen meistern, die typisch für One Piece sind. Die sogenannten „Dramatischen Szenen“, die unter bestimmten Kampfbedingungen auftreten, fördern den Fortschritt der Spielerinnen und Spieler und bringen der Strohhutbande mehr Erfahrung für das Erfüllen von Aufgaben ein.

Die von Toei Animation produzierte Serie One Piece, die auf dem bekannten Manga von Schöpfer Eiichiro Oda basiert, wurde im Oktober 1999 erstmals im japanischen Fernsehen ausgestrahlt und folgt Ruffy und seiner Strohhutbande auf ihrer epischen Suche nach „One Piece“, dem legendären Schatz des ehemaligen Piratenkönigs Gol D. Roger. Heute ist One Piece ein weltweites Franchise, das 15 Spielfilme, darunter One Piece: Red, Heimvideos, Videospiele und einen ständig wachsenden Katalog von Lizenzartikeln wie Zubehör, Spielzeug, Spiele, Neuheiten, Möbel, Haushaltswaren, Kleidung und vieles mehr umfasst.

ONE PIECE ODYSSEY wird voraussichtlich am 13. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.